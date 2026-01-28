國軍春節加強戰備操演 演練F-16V掛彈緊急升空

指揮官下令，武掛人員分秒必爭，掛彈車開往F-16V旁，迅速裝掛飛彈，恢復防空外型，讓戰機能再度升空迎敵。

公視記者黃子杰指出，「反制共機襲擾，空軍展示F-16V的潛力裝掛，我們可以看到在戰機翼尖的部分是搭載了這個Aim 120飛彈，而在它的內側則是響尾蛇飛彈，這就是用來對付共軍的防空構型。」

Aim-120飛彈是具備射距外、射後不理的空對空飛彈，用來反制共機，至於內側則是掛上響尾蛇飛彈，擁有空對空的攔截能力。

廣告 廣告

地勤人員完成彈藥整補，交由飛官執行360度機身檢查，最大「嬌點」是由女飛官執行任務，駕駛F-16V守護領空，國軍春節加強戰備操演第2天，空軍模擬共機擾台，嘉義基地的F-16V升空交戰，返場後，執行潛力裝掛，迅速恢復戰備。

空軍四聯隊第23作戰隊飛行官施順德表示，「F-16飛行員，我們會執行各項模擬機的緊急訓練，那大家在空中遇到這樣子情況的時候，緊急程序的SOP，來做相關的執行，那也利用我們備援的裝置來飛回本場。」

空軍四聯隊第四修補大隊班長吳柏志指出，「透過潛力裝掛作業能夠在戰機在制空、制海及對地任務間快速切換，以應對瞬息萬變戰場情勢。」

模擬防空警報響起，地面防空部隊趕往戰術位置，啟動35快砲系統，負責執行中、低空層的防護任務，是基地的最後防線。

天兵雷達可同時追蹤8批最具威脅目標，搜索範圍達360度，搜索距離22公里，再引導麻雀飛彈及35快砲，組成彈砲合一，進行接戰。

公視記者黃子杰指出，「針對中共無人機威脅，空軍也有對策，透過升級35快砲，利用AHEAD彈進行反制。」

空軍795旅第301營第2連連長邱耀霆指出，「我們在戰備當中使用的都是AHEAD彈藥，會有形成一個彈幕，去有效攔截敵機，以及巡弋飛彈，以確保我們機場安全。」

空軍795旅第301營第2連排長莊立得表示，「由天兵雷達做預測點距離的計算，那計算之後，由排長決定，是由麻雀飛彈發射架接戰，還是由35快砲接戰。」

面對中共擾台不間斷，從地面到空中，都有空軍官兵的身影，戰備不打烊，全天候守護家園。