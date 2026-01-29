國軍春節加強戰備 勁蜂一型無人機 亮相實射

國軍展示勁蜂一型攻擊型無人機。（中央社）

記者王誌成∕台北報導

國防部國軍春節加強戰備媒體邀訪二十九日進入第三天，重點在海域及戰場覺知，執行「近岸防域作戰協力濱海打擊」科目。勁蜂一型攻擊型無人機首次公開實彈發射，雖然一架墜入沙灘；但隨後成功補射另一架，命中海上目標。

操演初期進行海域及戰場覺知，海軍發現不明機漁船，放飛無人機偵蒐，並由Ｍ一０九突擊艇攔截驅離。在聯合情監偵課目中，海軍模擬雷達偵獲敵船團，放飛陸用無人機進行識別，雄風飛彈發射車卸除偽裝，與光六快艇協同攻擊，並進行戰果評估。

接著進行打擊敵登陸部隊課目，Ｍ一０九突擊艇放飛無人機偵蒐敵動態，海軍陸戰隊從岸上及Ｍ九六艇各發射一架勁蜂一型無人機，成功攻擊敵載具。然而，岸上發射的無人機墜落沙灘；隨後再次發射一架，成功命中海上標靶。

海軍陸戰隊九九旅副旅長江錦文上校表示，訓練期間採用複式配置，當岸上攻擊型無人機出現問題時會立即進行補射，並將狀況處置納入訓練內容。每組發射手攜帶兩架攻擊型無人機。