國軍春節加強戰備 展現兵種協同作戰訓練成果

記者林睿奕、葉軒瑜／臺中報導

農曆春節將屆，國軍持續堅守崗位，守護全體國人安心過好年。陸軍第10軍團今（27）日整合聯兵586旅、砲兵第58指揮部及航空602旅，執行地空整體作戰操演，派遣海馬士多管火箭系統、M60A3戰車、AH-1W攻擊直升機等武器裝備，展現兵種協同作戰訓練成果。

媒體今日受邀至龍翔營區採訪「國軍115年春節加強戰備」操演，演練模擬敵企圖對機場要地進行突襲，作戰區迅速整合各兵種兵力，依序進行「短程防空接戰」、「地空整體作戰」、「無人機攻擊」、「戰鬥隊戰場掃蕩」、「跨區增援射擊」等課目。

廣告 廣告

過程中，首先模擬敵機群部隊突然航向我中部地區，戰備防空排立即完成野戰防空陣地開設，運用陸射劍二防空飛彈進行接戰。隨後模擬敵特攻駕駛改裝車輛向機場發起突襲，並引導直升機實施機降，企圖奪取機場要地，戰備部隊先期派遣監偵排，運用戰術近程無人機進行敵情偵蒐，引導AH-1W攻擊直升機實施火力壓制，狙擊組同步搜索敵指揮官，迅速瓦解敵指揮鏈。

緊接著，無人機大隊靈活操作攻擊型無人機，精準打擊敵軍目標，同時運用迫砲火力壓制敵軍，防止敵突破包圍圈，戰鬥隊隨即投入戰場，由M60A3戰車控制要點，掩護機步排向前推進，官兵隨即下車採步戰協同實施戰場掃蕩，奪回我機場要點。

此外，多管火箭飛彈連也同步進行跨區增援射擊，只見海馬士多管火箭系統發射車進入陣地，模擬向第1作戰區實施跨區火力增援，隨即轉移陣地，展現快速應變能力與高機動性能。

機步排採步戰協同實施戰場掃蕩。（記者葉軒瑜攝）

602旅派遣UH-60M通用直升機模擬敵機降突襲機場要地。（記者葉軒瑜攝）

戰鬥隊迅速投入戰場，機步排向前推進，進行戰場掃蕩。（記者林睿奕攝）

攻擊型無人機精準命中目標，展現新裝備優異性能。（記者林睿奕攝）

海馬士多管火箭系統發射車瞄準目標位置，進行跨區增援射擊。（記者林睿奕攝）

海馬士多管火箭系統發射車迅速駛出陣地，快速轉換射擊位置。（記者葉軒瑜攝）