國軍春節加強戰備 海軍展現多層次作戰韌性

記者葉軒瑜／高雄報導

為強化「投資國防即是投資和平」價值，今（29）日由海軍擔綱「近岸防域作戰協力濱海打擊」操演，運用中科院研製「勁蜂1型」攻擊型無人機、各式監偵型無人機等國軍新式裝備，結合濱海打擊及灘岸阻絕等階段建構擊殺鏈，遂行聯合截擊任務，向國人證明海軍捍衛海疆的決心與實力。

「115年國軍春節加強戰備」媒體邀訪活動今日由海軍在高雄桃子園海灘實施「近岸防域作戰協力濱海打擊」操演，整合海上與陸岸兵力，建構多域拒止及韌性防衛能量。過程依照「海域及戰場覺知」、「聯合情監偵」、「打擊敵登陸部隊」、「精準狙擊暨灘岸阻絕」等階段，展現海軍多層次、多波次及陸戰隊宜海宜陸的戰力發揚與作戰韌性。

操演自部隊接獲情資，發現不明機、漁船於周邊海域徘徊，官兵立即操作監偵型無人機執行偵蒐，掌握目標動態，並由兩棲偵搜大隊運用M109突擊艇，實施攔截盤查與驅離。接續，海軍模擬機動雷達車偵獲敵船團，官兵操作陸用型監偵無人機實施精準識別，以利雄風飛彈發射車等向敵船團發動協同攻擊。

在「打擊敵登陸部隊」課目，海軍陸戰隊分別自岸上及M96突擊艇上各發射「勁蜂1型」攻擊型無人機，成功命中敵兩棲載具標靶。最後，兩棲偵搜大隊特勤中隊狙擊手埋伏於沙灘，運用T112重型狙擊槍模擬狙擊敵登陸部隊指揮官，隨著槍響，數百公尺外海上鋼靶接連傳出清晰命中聲響，並配合水中與岸上爆破任務，殲滅想定殘存之敵，與國人見證官兵勤訓精練成果。

兩棲偵搜大隊運用M109突擊艇，針對不明漁船實施攔截盤查與驅離。（記者葉軒瑜攝）

部隊配合水中與岸上爆破任務，殲滅想定殘存之敵。（記者葉軒瑜攝）

官兵於岸上發射「勁蜂1型」攻擊型無人機，精準打擊目標。（記者葉軒瑜攝）

官兵運用中科院研製「勁蜂1型」攻擊型無人機，精準打擊目標。（記者葉軒瑜攝）