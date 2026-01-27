國軍春節加強戰備 直擊空軍第4聯隊F-16V緊急起飛

農曆春節即將來臨，國防部依慣例邀請軍事記者參訪陸、海、空軍的春節期間加強戰備實況，今（27）日下午操演的單位是空軍第4戰術戰鬥機聯隊。

空軍第4聯隊的F-16AM單座戰機。(圖/軍聞社)

今天在嘉義空軍基地進行的戰備操演，第4聯隊安排跑道頭警戒機堡的F-16AM型戰機緊急起飛（Scramble）演練等。此外，針對日前花蓮空軍基地第5聯隊的1架F-16AM型戰機失事，外界關注飛行員的防寒裝備，第4聯隊也首度公開空軍新採購的F-16型機防寒飛行衣。

駐防嘉義空軍基地的第4聯隊，俗稱「皇家空軍」（抗戰時期「空軍戰神」高志航曾任第4大隊大隊長），是我國空軍第一個換裝F-16A/B型戰隼式戰機的單位，也是第一個換裝經過性能提升F-16AM/BM型（F-16V型）戰機的聯隊。此外，該聯隊還編制空軍唯一專責搜救的救護隊。

滑出機堡的第4聯隊F-16B雙座戰機。(圖/軍聞社)

第4聯隊的前身為空軍第4驅逐機大隊，1936年10月16日成立於杭州，同年12月移駐武漢，1941年再移防蘭州。政府遷台後，第4大隊自北平經青島、上海、進駐台灣嘉義。1970年代，改編為第455聯隊。2001年12月18日，完成F-16A/B型戰機換裝的第455聯隊正式成軍。2004年11月1日，第455聯隊下轄的第4大隊與第14中隊裁撤，第21、22、23中隊改編為作戰隊。2017年12月，第455聯隊改編為第4聯隊。2021年11月，第4聯隊完成F-16AM/BM型戰機的換裝。

第4聯隊成立迄今使用過的作戰機種，包括美製霍克三，俄製I-15、I-16型驅逐機，以及美製P-40、P-43、P-47、P-51型螺旋槳戰鬥機，F-84G、F-100A/F、F-5E/F、F-16A/B、F-16AM/BM型等。

