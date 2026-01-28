國軍春節加強戰備 F-16V戰機守護領空安全

記者葉軒瑜／嘉義報導

為因應敵情威脅及共機頻繁侵擾，空軍第4聯隊與防空第796旅第301營今（28）日分別實施「F-16V戰機潛力裝掛暨快速恢復升空」及「防空緊急程序」等操演，運用AIM-9M「響尾蛇」飛彈、35公厘雙管防空快砲等裝備，彰顯空軍守護領空安全的堅實戰力，讓國人得以安心迎接新年。

「國軍115年春節加強戰備」媒體邀訪活動邁入第2天，由空軍在嘉義基地接續實施，模擬敵情威脅，以F-16V戰機潛力裝掛AIM-9M「響尾蛇」飛彈、AIM-120中程空對空飛彈等裝備，防空部分則運用天兵雷達結合35公厘雙管防空快砲及麻雀飛彈發射架，透過實戰化操演，展現國軍官兵戮力戰備成果。

演練時，由官兵模擬F-16V戰機完成任務返場後，於最短時間內恢復戰機作戰能量，由武掛工作班執行潛力裝掛作業，以掛彈車及徒手掛彈方式，依序完成AIM-120、AIM-9M飛彈裝掛，並確保彈體的固定及通電檢視，使武器系統可遂行射擊；完成整補後，F-16V戰機隨即快速恢復升空，伴隨引擎轟鳴聲衝出跑道，持續執行空中戰鬥巡邏任務。

接續，由官兵模擬接獲攔截命令迅速展開部署，天兵雷達隨即與35公厘雙管防空快砲及麻雀飛彈發射架完成構聯，確保搜索、鑑別、鎖定敵機等功能順利運作。過程中，官兵完成擊發測試、火砲歸零及電動裝彈等課目，驗證防空裝備可於接戰時即刻投入使用，擔負起近程防空重任。

F-16V戰機完成潛力裝掛作業後快速恢復升空，持續執行空中戰鬥巡邏任務。（記者葉軒瑜攝）

武掛工作班確保彈體的固定及通電檢視。（記者葉軒瑜攝）

武掛工作班執行潛力裝掛作業，以掛彈車及徒手掛彈方式，依序完成AIM-120、AIM-9M飛彈裝掛。（記者葉軒瑜攝）

官兵模擬接獲攔截命令迅速展開部署，以35公厘雙管防空快砲在有效射程內迅速攔截敵機。（記者葉軒瑜攝）

35公厘雙管防空快砲主要使用彈藥計有高爆燃燒彈、AHEAD彈等彈種，可因應空中目標態樣遂行反制。（記者葉軒瑜攝）