國軍春節戰備操演登場！想定澎湖已失守 海馬士火箭「不擺拍」炮口對準離島

國防部今（27）日起接連3天進行春節加強戰備操演，陸軍打頭陣登場，由十軍團整合作戰區內陸軍部隊，包含聯兵第586旅、砲兵第58指揮部及航空602旅等單位實施地空整體操演，其中，陸射劍二、海馬士多管火箭則是第一次在春節加強戰備登場。有意思的是，雖是給媒體拍的演練，但近年軍方講究實戰化，在想定中海馬士向澎湖望安、七美實施射擊，砲管方向也沒因為擺拍而對準媒體，是真的對準澎湖方向。

根據陸軍操演想定，為「立即備戰操演」生效時，機步戰鬥隊在特戰分遣隊及防空部隊掩護下，戰備偵巡至新社龍翔營區，阻敵特攻突襲，並藉無人機偵蒐與攻擊、地空整體作戰及遠距火力跨區增援等作戰行動，驗證戰備部隊快速應變制變與協同作戰能力。

廣告 廣告

HIMARS海馬士多管火箭系統發射車。（劉偉宏攝）

操演內容主要以防範敵軍猝然對我發起攻擊，陸軍採取相對應的快速反制，此次操演特別模擬作戰區以海馬士多管火箭系統實施遠距精準火力跨區增援之課目，展現陸軍因為新興兵力逐漸成軍，具備縱深打擊與整體聯合作戰能力。

其中，陸軍想定解放軍已經在澎湖部署遠程火箭以及通訊設施，顯見軍方已經想定外島失守的可能性，並做相關的應對。另一方面，這次操演也投入了自殺無人機進行演練，軍方人士表示，這款攻擊無人機是以訓練經費採購的商用無人機進行訓練，現場以無人機精準撞破標示敵軍所在的氣球，展現精準打擊能力。

戰術型近程無人飛行載具與陸軍合影。（劉偉宏攝）

值得玩味的是，儘管春節戰備操演，多為展現各軍種「戰力強」的演練，場面往往相當壯盛，不過近年國軍講求實戰化演練，在海馬士跨區增援時，想定對澎湖的望安、七美周邊船團進行火力打擊，這時並沒有因為要給媒體擺拍，而將好的角度對著攝影機，反倒是真的將砲管轉向望安、七美的方向，展現實戰化的一環。

更多風傳媒報導

