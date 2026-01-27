國軍春節戰備操演登場 陸軍展現海馬士多管火箭

58砲指部副連長陸上尉表示，「我們可以大幅地去增加我們作戰區內的砲兵支援火力，那因為我們射程較遠，然後目標涵蓋區範圍較廣，所以我們可以隨時去支援這個跨作戰區的這個範圍 。」

58砲指部無人機大隊林正軒說：「那我們現在使用的是採購民用型的無人機，那已經能夠精準地對目標實施打擊，那相信對於我們未來正式獲得裝備之後，會有更有效的為國家付出 。」