國軍春節戰備操演第三日 勁蜂一型無人機首射意外墜落

一陣爆破聲響，海面濺起龐大水柱，海軍阻擋共軍船艦執行兩棲登陸，設下阻絕鏈。

國軍春節加強戰備操演第3天，由海軍帶來壓軸的實彈操演，想定共軍進犯西南海域，試圖登陸紅色沙灘之一的桃子園海灘，海軍投入3款新型無人機參與演習，首先是監偵型無人機，偵蒐可疑船隻，並出動M109突擊艇執行警告射擊。

模擬共艦現蹤，輪到陸用型監偵無人機大展身手，採取垂直起降，執行目標識別，即時回傳敵情。

掌握共艦動態，海軍下令攻擊無人機出擊，這是中科院打造的勁蜂一型無人機，號稱台版彈簧刀，沒想到首度公開試射，卻出現插曲，數秒內就墜入沙灘。

軍方立刻啟動備援，第2架順利升空，連同海上船艦發射的攻擊無人機，命中靶球，中科院表示，因飛機翼面控制失效，後續將精進改善硬體可靠度。

陸戰九九旅副旅長江上校說，「那在這個攻擊階段，本來就是會做這個補行射擊的部分，或者是第一次攻擊執行結束之後，會做爾後在第二次接獲任務之後，實施攻擊。」

另外，海鋒大隊的雄風飛彈車，演練現地偽裝，利用枯枝落葉巧妙隱蔽車身，接獲指令後，立刻解除偽裝升起發射架，聯手海上的光六快艇，執行飽和攻擊。

海鋒第二大隊大隊長宋振亞表示，「我們現在的偽裝網，其實是可以適應不同的敵方的，這個偵蒐的條件，我們有城市型的，也會有這個叢林型的。」

針對殘存敵軍試圖登陸，海軍陸戰隊的狙擊手開槍，快狠準命中標靶，使用的正是國造新型T112重型狙擊槍。

公視記者黃子杰指出，「這次春巡的亮點之一，就是海軍陸戰隊，首度使用T112重型狙擊槍，去年12月才接裝，目前已經接裝訓練一個多月，也在這次的實彈操演展現優異的狙殺能力。」

海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊大隊長指出，「會結合我們自己的駐地訓練跟我們自己的基地訓練，最後也配合年度的狙擊手的競賽，會做移地訓練來去做驗證。」

面對中共軍事恫嚇，陸、海、空三軍接力展開操演，一口氣展示多款新式武器裝備，透過實戰化訓練，向國人展現守護家園的決心。

