國軍春節戰備操演 F-16V限6分鐘掛彈緊急起飛

接獲緊急起飛命令，飛官衝出警戒室，跟時間賽跑，限時6分鍾內完成緊急起飛的準備。地勤人員仔細檢查戰機，確認戰機狀況良好後，F-16V迅速轉場。

引擎噴放尾焰，F-16V快速爬升，捍衛中南部領空，24小時不打烊，國軍春節加強戰備操演第1天，空軍嘉義基地演練緊急起飛，展現守護空域的決心，對於共機頻繁擾台，F-16V任務吃重，但日前發生花蓮戰機墜海，外界關切防寒飛行衣的採購進度，對此，空軍在這次春巡，首度公開防寒飛行衣。

銀色的OTS-600防寒飛行衣，作為飛官內搭，穿起來貼身保暖，空軍表示，去（2025）年12月開始交貨，今（2026）年3月底會全數到貨，預計4月使用，若日間海溫低於18°C，夜間海溫低於20°C，就必需穿上防寒飛行衣執行任務。

公視新聞黃子杰在現場指出，「飛官身穿防寒飛行衣的話，我們可以看到從脖圍到雙手，以及雙腳四肢的部分，都是這個橡膠封密的材質，可以讓飛官如果不幸落水的話，也可以避免海水滲透到身體裡面，避免造成失溫。」

空軍上尉蕭睿甫指出，「長時間穿著在飛行服裡面，甚至上飛機的話，它並不會給我們造成額外的困擾。」

空軍四聯隊政戰主任林佳田表示，「教育訓練的部分，我們也要確實完成了之後、沒有問題之後，我們才會讓飛行員穿著上飛機。」

模擬中共武直-10直升機闖入台中龍翔營區，攻擊我中部關鍵基礎設施，陸軍掌握情資，出動陸射劍二飛彈，進行防空作戰。

共軍結合在地協力者，以及直升機空降，威脅中部地區安危，陸軍586旅、58砲指部、航空602旅執行地空整體操演。

戰術型近程無人機，先是執行戰場情蒐、掌握敵情，國軍的戰術也與時俱進，首度在春巡使用攻擊無人機。攻擊無人機迅速飛抵戰場，鎖定目標，精準命中。

58砲指部無人機大隊林正軒說，「那相信對於我們未來正式獲得裝備之後，會有更有效的為國家付出。」

除了雲豹甲車用火力掃蕩敵軍，陸軍最新遠程火砲，去年成軍的海馬士多管火箭，也首度參與春巡，演練協同作戰，大秀軍事肌肉。

黃子杰在現場指出，「這次操演的最大亮點，就是陸軍展示去年才成軍的海馬士多管火箭系統，由於搭載戰術飛彈的話，攻擊距離可以達到300公里，對中國的沿海地區進行源頭打擊，展現強大火力，備受關注。」

58砲指部副連長陸上尉指出，「目標涵蓋區範圍較廣，所以我們可以隨時去支援這個跨作戰區的這個範圍。」

面對中共加大對台軍事恫嚇，國軍透過扎實訓練，並持續爭取採購新式武器裝備，讓國人能夠安心過好年。