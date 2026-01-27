國軍松山捐血站首座啟用 厚植戰傷救護能量

記者范瑜／綜合報導

國防部軍醫局局長蔡建松中將昨日主持國軍首座捐血站「國軍松山捐血站」揭牌儀式，未來能有效整合軍民資源，共同提升國家血液供應韌性。蔡局長強調，捐血站設立後，能顧及平、戰時任務需求，未來國軍將依「三軍血液計畫」持續推動北、中、南、東等地區捐血站設置與國軍血液管理資訊系統建置。

為強化平、戰時血液供應量能，落實國家韌性醫療及「三軍血液計畫」政策目標，國軍設置「國軍松山捐血站」，並於昨日舉行揭牌儀式，由蔡局長主持。他致詞時指出，血液屬於關鍵醫療資源，建立穩定供應來源攸關平時醫療服務與戰時傷患救治成效，「國軍松山捐血站」設立後，不僅顧及平、戰時任務需求，展現國軍前瞻部署醫療後勤的決心，亦是強化國防醫療韌性的重要具體作為。

蔡局長進一步指出，國軍將依「三軍血液計畫」持續推動地區捐血站設置與國軍血液管理資訊系統建置，並精進血液管理制度，結合科技與制度化作業流程，全面提升血液供應韌性，確保官兵戰力維持與民眾生命安全，為國防整體戰備奠定穩固的醫療基石。

三軍總醫院松山分院表示，國軍松山捐血站平時將在台灣血液基金會及台北捐血中心的輔導下，辦理捐血服務，並結合醫護人員教育訓練，提升捐輸血專業能力與品質管理；戰時可迅速啟動緊急捐血與供血機制，支援軍醫院、部隊後送管制站與前進外科小組等單位醫療用血需求，確保醫療支援穩定不中斷，打造成為平、戰時整合軍民量能的血液供應據點。

「國軍松山捐血站」昨日揭牌，將成為平、戰時整合軍民量能的血液供應據點。（三總松山分院提供）