國軍染黃！阿兵哥賣片給「創意私房」賺3千7 再創炮兵團傳未成年影片

記者陳佳鈴／台中報導

劉男涉嫌於網路上蒐集成年性私密影像，並在2023年3月間，將這些影片轉賣給「創意私房」論壇的管理者「老馬」，將他人隱私當作斂財工具，獲利3700元。（圖／記者李忠現拍攝）

國軍軍紀再出大包！台中一名25歲劉姓現役軍人，竟淪為惡名昭彰的性犯罪網站「創意私房」的供應鏈下線。台中地檢署調查發現，劉男涉嫌於網路上蒐集成年性私密影像，並在2023年3月間，將這些影片轉賣給「創意私房」論壇的管理者「老馬」，將他人隱私當作斂財工具，獲利3700元。軍人身分卻知法犯法，與國內最大性犯罪網勾結，行徑令人髮指。

更惡劣的是，劉男不僅販賣成人影片，更將魔爪伸向未成年。檢警查出，他在2023年透過Telegram群組下載多部令人作嘔的未成年性剝削影像。隨後在2024年6月，他竟自己創立了一個名為「199梯炮兵團」的Telegram群組，將這些非法持有的未成年影片公然分享給群組成員觀賞，把軍隊梯次代號當成性犯罪群組的名稱，心態極度戲謔且偏差。

台中地檢署指揮警方於2024年8月13日前往劉男住處發動突擊搜索，當場在其電腦與手機雲端中，查獲大量尚未刪除的未成年及成年性影像，鐵證如山。劉男到案後對犯行坦承不諱。全案於今（13）日偵結，檢方依違反《兒童及少年性剝削防制條例》之散布、持有兒少性影像及販賣猥褻物品等罪嫌，將這名離譜的「噁男大兵」提起公訴，恐面臨嚴重刑責。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

