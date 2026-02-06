國軍桃園總醫院清潔弊案牟利456萬 院長辦公室侍從官遭起訴

國軍總醫院院長侍從官，與學弟偽造清潔出勤記錄，獲利456萬餘元。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕前國軍桃園總醫院院長辦公室王姓侍從官，係劉姓士官的學長，劉於2015年至2016年間擔任醫院環境清潔勞務採購工作，王、劉兩人除安排特定廠商得標外，對於合約要求每天38人在院打掃，但廠商僅派35人打掃，王、劉還涉嫌偽造報表，讓上級長官以為有38人打掃，藉此牟利達456萬餘元，檢方以貪污治罪條例將兩嫌起訴，由於兩人於偵訊中自白，且已繳回全部犯罪所得，檢方也請求院方減輕其刑，以啟自新。

檢方也一併將得標廠商許姓負責人(女、53歲)，曾姓領班(男、77歲)、古姓府領班(女、67歲)提起公訴。

檢調調查指出，王姓士官長於2015年至2016年間擔任國軍桃園總醫院院長辦公室侍從官，襄助院長處理驗收、核發工程款事務，係劉姓士官學長，劉於2014年底辦理醫院2015年至2016年度清潔標案，找來特定廠商以2754萬餘元得標。

由於醫院業務擴充，每天清潔人力從35人增至38人，未料，王、劉兩人要求得標廠商只派遣35人打掃，還找來人頭偽造出勤紀錄，讓上級不察；劉、王兩人獲得達456萬餘元。

