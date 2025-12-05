【國軍楷模】何寬哲深耕專業 扎實戰技爭榮譽
記者張雅淳／專題報導
陸軍花東防衛指揮部機步營機步2連迫擊砲兵何寬哲上兵，曾參加國防部、司令部層級所辦理的迫砲競賽，榮獲特等射手等優異成績，在基地鑑測與各項演訓中，也屢次以卓越表現深獲長官肯定，榮膺年度「國軍楷模」殊榮。
何寬哲原先為機步營步槍兵，因表現優異，在服役第4年獲單位長官推薦，接受迫砲專長訓練，正式轉任迫擊砲兵，自此，他隨迫砲排征戰各級競賽，從單位鑑測到司令部、國防部層級比賽皆表現出色，不僅替部隊爭光，更逐步磨練扎實戰力。
回顧7年的軍旅生涯，何寬哲表示，原本個性內向、不善表達，透過部隊歷練逐漸成長，學會表達自己的想法，勇於溝通並積極承擔責任，此次獲得國軍楷模殊榮，將以自身經驗勉勵學弟妹秉持認真負責的態度，勇敢挑戰、全力以赴面對各項任務；同時善用公餘時間進修，期許在完成學業後轉任士官，持續深耕專業，成為部隊不可或缺的堅實戰力。
此外，何寬哲指出，軍旅生涯中最難忘的經歷，莫過於隨迫砲排參與「三軍聯合火力實彈測考操演」任務，夜間演訓時，夜光彈劃破天際、火光四射，砲聲隆隆迴盪山谷，磅礴氣勢至今難忘。另一方面，每逢颱風等重大災害來襲，隨部隊投入救災行動，將平日所學付諸實踐，為社會盡一分心力，讓他倍感榮耀。
