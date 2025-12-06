【國軍楷模】宋敘鈴守護空軍雲端資安 奠基堅實韌性

記者王子昌／專題報導

空軍通航資聯隊通航資技訓中心資訊網路官宋敘鈴上尉，在看不見硝煙的網路戰場中，以堅定信念與精準判斷力，肩負空軍「雲端服務系統」建置重任，致力推動軍種數位轉型工作，展現卓越的執行力與解決問題的能力。今年榮獲國軍楷模殊榮，更是對其持續堅守在部隊資安防護第一線的最大肯定。

在全球資安風險日益嚴峻的時代，國軍正面臨認知作戰與網路攻擊雙重挑戰。宋敘鈴負責建置空軍「雲端服務系統」，目的在提升系統服務的可靠性、靈活性與安全性。她除縝密規劃、帶領團隊反覆調校測試外，更協助整合、架設先進資安硬體設備，確保各項系統功能與部隊關鍵資訊，在戰災事態等高壓情境中仍安全無虞，奠基空軍資安堅實韌性。

廣告 廣告

宋敘鈴分享，在雲端系統整合試行階段，恰逢時任美國眾議院議長裴洛西訪臺，國內外網路攻擊排山倒海襲來，假訊息、惡意流量、網路滲透層出不窮。她和工作夥伴與時間賽跑，啟動24小時全天監控模式，運用新式資安設備，強化偵測預警與防護工作，並同步執行雲端災害備援與資源分區切換等任務，在實戰場域中驗證與調校系統功能，使其更臻完善，厚植空軍資安防護能量。

「無懼挑戰，直面困難，成就更加卓越的自己。」是宋敘鈴軍旅生涯的座右銘，推動她在建置「雲端服務系統」的重任中勇往直前、突破自我，且伴隨任務推進，逐步提升資源整合與前瞻趨勢的能力，因此獲頒國軍楷模的肯定，使其在感動之餘更加堅定「科技衛國」信念，未來將持續在無形的網路戰場中奉獻所長，成為守護國防資訊安全的堅實力量。