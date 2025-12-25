【國軍楷模】張曜顯結合飛行實務經驗 統籌戰訓獲肯定

記者張雅淳／專題報導

國防大學空軍學院學員張曜顯少校，於擔任空軍教育訓練暨準則發展指揮部教訓處作訓官期間，負責規劃戰術總驗收、空對面實彈投擲等訓練計畫，並統籌相關單位完成訓練模擬器年度計畫的策訂與督導管制，執行成效獲高度肯定，憑藉優異執行力與協調能力，榮獲今年「國軍楷模」殊榮。

張曜顯畢業於空軍官校104年班，民國113年至114年間任職空軍教育訓練暨準則發展指揮部教訓處作訓官，期間周延完成各項戰演訓任務計畫。回顧飛行員生涯，張曜顯分享，先前曾於F-16戰機飛行訓練期間遭遇機載系統異常，當下依照緊急處置程序，並在組員密切協助下，順利排除狀況、確保任務安全完成；這段經歷讓他深刻體會，唯有平時落實扎實訓練、強化協同合作，才能在關鍵時刻依靠穩固的專業基礎與團隊力量，沉著冷靜處置各類狀況，也成為他持續精進本職學能的重要養分。

憑藉訓練規劃專長與飛行實務經驗，張曜顯得以依據部隊訓練指導方針，研擬各項訓練計畫，並針對訓練過程可能風險預先檢視、滾動修正，同步完成總結報告，作為後續精進與優化的依據，確保演訓成果落實、發揮實質效益。面對日益複雜的作戰環境與嚴峻挑戰，他期許自己持續學習、精進專業能力與戰備素養，並以身作則樹立典範，帶領同仁強化空防戰力，守護國家安全。

國防大學空軍學院學員張曜顯少校。（本報資料照片）