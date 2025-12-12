【國軍楷模】曹士郎妥善運用建制 展高度領導力

記者劉宸瑋／專題報導

海軍海上戰術偵搜大隊大隊長曹士郎上校，時任海軍124艦隊242戰隊戰隊長期間，妥善運用建制體系，傾聽部屬意見，帶領所屬船艦執行各項操演及鑑測，均圓滿完成任務，展現高度領導力，榮獲國軍楷模殊榮，足為表率。

曹士郎擔任戰隊長期間，率領戰隊官兵執行正規複訓結訓測考、戰備複驗暨射控雷達性能驗證，以及南沙偵巡暨研習營等任務，成效卓著。今年調任大隊長後，他持續致力推動單位接裝訓練事宜，有效提升單位偵搜效能。

廣告 廣告

曹士郎表示，主官首要職責是傾聽基層心聲，掌握實際狀況，每當他抵達新單位或面臨重大任務前，他總會集合幹部，了解現況與執行上的困難，並透過集思廣益提出具體可行的解決方案。他強調，領導幹部應以包容態度建立互信，讓部屬敢於誠實回報，「責罵解決不了問題」，唯有尊重與信任，才能凝聚共識、帶動部隊持續進步。

「做我能做的，學我做不到的。」曹士郎以此自我期許，面對偵搜任務隨科技持續演進，將持續推動艦艇作戰與新興科技的結合，強化資訊共享與即時掌握戰場態勢，確保部隊在未來演訓與實戰中發揮最大效益。他期許帶領全體官兵秉持專業精神，勇於接受挑戰、精益求精，持續守護海疆。

海軍海上戰術偵搜大隊大隊長曹士郎上校。（本報資料照片）