【國軍楷模】林志豪整合複雜系統 奠基鍛造水下戰力

記者劉宸瑋／專題報導

海軍造船發展中心設計研發科研發官林志豪中校，肩負研發協調整合與工程監造之重任，憑藉專業後勤背景與豐富實務經驗，協助整合複雜系統與多方資源，確保工程能在嚴苛技術要求下順利推展，為海軍新一代水下戰力奠定穩固基礎。

林志豪服役逾17年，當年因高中教官介紹而憧憬海軍生活，毅然報考海軍官校，開啟軍旅生涯。從初官時期在成功級巡防艦擔任輔機官，到派里級巡防艦接艦時擔任口譯小組成員，他一路累積專業，並在敦睦支隊任務與國際接艦過程中體會到任務籌劃與跨國協調的重要。

談及軍旅最難忘的挑戰，林志豪表示，每一次任務都需要在事前完成萬全準備，尤其是潛艦國造計畫，涉及高度複雜技術，需整合各廠商系統，因此必須定期召集施工及技術人員會議，進行團隊溝通與跨單位協調，逐一排除窒礙，確保工程如期推進。他強調，團隊合作是完成任務的最大武器，唯有訂定清晰目標，才能讓全員凝聚力量，邁向成功。

回顧從軍歷程，林志豪坦言，初官時常因自我要求高而懷疑表現是否不足，然而隨著歷練積累，他逐漸體會電影《三個傻瓜》中的真諦：「追求卓越，成功自然隨之而來」，砥礪自己持續成長；並以賈伯斯對史丹佛大學畢業生的演講結語的精神自勉：「Stay Hungry, Stay Foolish」，時刻提醒自己保持熱情與謙遜。展望未來，他期許精進專業，並勉勵後進勇於挑戰，不畏艱難，專注做好當下的每一件事，因為每一次堅持，都是為部隊和國家奠定更強戰力的基石。

海軍造船發展中心設計研發科研發官林志豪中校（本報資料照片）