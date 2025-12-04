【國軍楷模】游翔智視兵如親 凝聚團隊向心力

記者范瑜／專題報導

士官督導長是士官兵的領導者，不僅擔任上下溝通的橋梁，並協助單位主官管理所屬人員工作、生活狀況，更是士官兵的最佳表率。陸軍第6軍團第584旅聯兵3營戰1連士官督導長游翔智士官長，秉持「以身作則、身先士卒」的勇士精神，身體力行攜手官兵執行各項任務，在專業領域不斷精益求精，今年榮獲國軍楷模肯定，為21年來的軍旅生涯增添一筆榮耀勳章。

「我是士官，士兵的領導者。」簡潔有力的一句話，象徵士官幹部在部隊中的核心價值。陸軍專科學校常士93年班的游翔智，經歷班長、副排長、連士官督導長，擔任士督長期間，積極改善單位生活設施，讓官兵能在更舒適的環境下為服役，並定期舉辦「家庭日」活動，促進官兵家庭生活和諧，以及每日帶領他們一同進行體能訓練，維持部隊戰力，有效凝聚單位向心力。

談及軍旅生涯印象深刻的事，游翔智指出，單位日前接裝「地表最強戰車」M1A2T，過程中因許多操作方式、介面與單位原有的CM11不同，且操作技令均為英文，因此，他與單位官兵齊心研究，並主動進修英文，提升語文能力，以盡快了解裝備且確實完成接裝任務，強化整體戰力，看到同仁戮力同心完成任務，讓他無比欣慰與感動。

游翔智說，未來將持續秉持「視兵如親」的理念，重視部屬專業培養與生活照顧，並期許自己成為官兵最堅強的後盾。他強調，士官幹部是部隊運作的中堅力量，唯有讓基層感受到被支持與信任，才能激發最大潛能，凝聚團隊向心力，確保部隊隨時具備堅實戰力，迎接任何挑戰。