【國軍楷模】盧金來精進專業 傳承守護家園使命
記者張雅淳／專題報導
北部地區後備指揮部盧金來士官長，長年投入後備動員教育召集訓練與後備軍人服務等任務，協助轄屬單位推動教召作業與民力整合，工作繁雜卻始終秉持「把事情做好、細節做到位」的信念，並主動精進職能、參與各項訓練，累積專業能量，以穩健作風與優異執行力獲得肯定，榮獲「國軍楷模」殊榮。
回顧16年軍旅生涯，盧金來表示，最令他難忘的，莫過於重大災害發生時，國軍配合地方政府投入救災、在第一線奔走執行任務的經驗，都是促使他持續成長的養分。民國107年「0206花蓮地震」期間，適逢花蓮縣後備指揮部辦理年度表揚活動，他甫結束勤務返回營區，即接獲命令須立即投入救災任務，隨即奔赴現場前進指揮所擔任聯絡官，協助整合搜救需求、資源調度與聯繫協調等工作。
「不做不會怎麼樣，但做了會很不一樣。」盧金來始終以這句話自勉，面對每一項任務，總要求自己做好每一件事。他表示，軍旅有幸遇到一位經驗豐富的動員官，在協助災害防救的過程中，讓他學會如何掌握作業節點、統整資訊與人力調度，並在軍民合作中建立清楚分工與回報機制，讓現場運作更有效率、更有秩序。
盧金來強調，未來將持續精進專業，強化後備動員與服務能量，並把經驗完整傳承給後進，讓使命與精神持續在部隊延伸；此外，無論是平時的整備訓練，或災害來臨時的即刻投入，後備官兵都會以同樣的態度站上第一線，用行動守護家園、成為國家安定的堅實力量。
北區後備指揮部盧金來士官長。（本報資料照片）
