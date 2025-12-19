【國軍楷模】陳彥志全力以赴 展工兵專業風範

記者王子昌／專題報導

陸軍52工兵群戰鬥工兵營工兵1連士官督導長陳彥志士官長，秉持勇於承擔、全力以赴的態度，輔助部隊主官帶領同仁接受基地鑑測，並支援營上推展專業訓練相關事宜，展現工兵專業風範，今年榮膺國軍楷模殊榮；他謙虛表示，這份肯定要歸功於整個連隊，團隊共同努力，個人僅是代表。

回顧19年來的軍旅歷程，陳彥志入伍後所接受的第一個專長訓期即為戰鬥工兵相關訓練，並在工訓中心深刻體認工兵「逢山開路、遇水架橋」的使命，自基礎水電修繕到重型機具操作，甚至進階執行實爆等高風險任務，專業領域廣博且艱鉅。陳彥志時刻砥礪自己、精益求精，深獲各級長官肯定，並在晉升士官階級後，先後歷練班長、副排長等職務。現擔任連士督長，成為連級士官表率，肩負規劃、協調、督管官兵訓練與後勤整備的重任，為連隊不可或缺的核心幹部。

陳彥志分享，曾在「聯勇操演」中負責實爆作業，雖預演未能如期引爆，但當下立即召集小組成員研討、微調操作流程，最終順利完成起爆，為整場操演揭開序幕，這段經歷也加深他對團隊合作與臨機應處的重視，並奠基勇於接受挑戰的信念。「沒有行不行，只有願不願意。」是陳彥志的人生座右銘，陪伴他完成無數次重大演訓與各項任務。

展望未來，陳彥志期許自己持續以身作則，偕同單位同仁齊心精進專長職能，為厚植工兵實戰能量盡一分心力；並強調，未來將持續帶領官兵勇於挑戰、追求卓越，共同為堅實國軍防衛作戰效能貢獻所長。

陸軍52工兵群戰鬥工兵營工兵1連士官督導長陳彥志士官長。（本報資料照片）