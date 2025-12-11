【國軍楷模】黃士軒務實訓練 培育「能戰、敢戰、勝戰」勁旅

記者劉宸瑋／專題報導

三軍聯訓基地步兵營教裁組戰術教官黃士軒上尉，於擔任陸戰66旅步2營步4連連長期間，致力推展部隊訓練，帶領官兵強化作戰技能、嚴守安全紀律，打造穩健服役環境，並多次在軍紀評核、實兵演練及戰備任務中表現優異，榮膺今年國軍楷模殊榮。

回顧任職歷程，黃士軒秉持「務實訓練、有效執行」的信念，積極推展各項戰備與演訓任務。他帶領單位參加112年第4季「體能戰技鑑測」，測驗成績優異，榮獲績優單位肯定；113年於基地實施訓練時，連隊期末鑑測總成績達80.12分，展現扎實訓練成果與優異執行力。黃士軒指出，只要善用資源，並給予部隊充分發揮空間，勇於接受挑戰與改變，就能不斷突破自我，朝向更高層次的專業精進。

談及帶兵理念，黃士軒主張領導者應以公正為本、公私分明，並在任務推展前讓每名官兵都明白行動原則與任務目的，使官兵凝聚共識，訂定共同目標。他以實際行動落實「賞罰分明、以理服人」的原則，建立信任基礎，營造團隊向心與責任文化，讓官兵在穩定氛圍中持續成長，展現優質部隊風貌。

「汝欲和平，必先備戰。」黃士軒以此自勉並鼓勵同仁，不能安於現狀而忘記軍人的本職。他期許自己持續精進外語能力，拓展國際交流視野，爭取參與更多專案訓練與任務；現任戰術教官的他，更以傳承為己任，協助受測部隊精實訓練、強化體能戰技，培育「能戰、敢戰、勝戰」的陸戰勁旅。

三軍聯訓基地步兵營教裁組戰術教官黃士軒上尉。（本報資料照片）