國軍標槍飛彈憑空消失「標靶卻自爆」？專家揭畫面真相：現代裝甲車殺手

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

​軍方近期試射FGM-148標槍飛彈，網路流傳影片指出飛彈升空後消失，海面上的標靶無故自爆。對此，台灣事實查核中心專訪國防安全研究院副研究員、軍事專家舒孝煌指出，這是標槍飛彈典型的「頂攻模式」，並非被網上影片所傳「導彈不見」、「標靶自爆」。

​網路近期出現國軍標槍飛彈的射擊影片，飛彈升空後尾焰消失，隨後海面上的標靶爆炸。影片經過加工製作後，被套上「導彈不見」、「標靶自爆」等字眼，並在社群平台上傳播。

標槍飛彈發射後不見了？ 舒孝煌： 「頂攻模式」直搗目標物頂部

對此，事實查核中心詢問國防安全研究院副研究員、軍事專家舒孝煌表示，FGM-148標槍飛彈是一款主要用來打擊現代裝甲車的武器。從網傳影片的攻擊彈道研判，這是標槍飛彈典型的「頂攻模式」。飛彈發射初期，會呈現類似於拋物線的行徑路線，而尾焰則會在向上竄至最頂後消失。飛彈燃料燒盡後，隨即轉入高角度的俯衝階段，由上而下貫穿、進行精準打擊。

廣告 廣告

至於為何無法清楚觀察飛彈墜落？舒孝煌認為有兩個原因，首先，標槍飛彈在燃料耗盡之後，尾焰也會隨之熄滅，本來就較難觀察到。其次，標槍飛彈在最終俯衝時，是完全仰賴慣性、重力加速度飛行，因此墜落的速度極快。如果不是使用高格率的慢動作攝影器材，很容易在畫面格與格之間的空隙漏掉，也就難以捕捉到移動或命中的瞬間，單靠肉眼很難跟上。

舒孝煌指出，現代裝甲車通常是正面最為堅固、側邊次之、後面較弱，而頂部最為脆弱。標槍導彈的頂攻模式就是以此開發，藉由從目標物上方俯衝而下，增加攻擊、貫穿成功的機會，是應對現代裝甲車的利器，也可以用來攻擊對方的碉堡、建物。

​ 飛彈升空後尾焰消失？ 國防部：兩段式發火確保射手安全 ​



根據國防部《軍武小尖兵》介紹，標槍飛彈主要由發射筒、飛彈，以及控制發射單元（CLU）組成。飛彈利用CLU的「熱影像尋標」鎖定目標，並採用紅外線的自主導引（Fire-and-forget）系統，只要在發射前鎖定目標，射手就不用再進行後續控制。而在發射模式來說，標槍飛彈主要是採用「軟式發射」，能夠讓發射筒後的火焰縮小，並採用兩段式發火，較不會因為火焰過大對射手造成傷害。

發射初期，標槍飛彈會先利用起飛馬達（Eject Motor）彈出飛彈；直到飛彈距離射手數公尺以外，續航馬達（Flight Motor）才會點火，並向空中衝刺。但衝刺的燃料很快就會耗盡，尾焰也會隨之熄滅，接著進入終端導引和俯衝階段。此外，飛彈也會因為尾焰熄滅，更不易被發現，有效隱蔽射手位置。

更多風傳媒報導

