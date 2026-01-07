國軍機密等級出新招 郭正亮示警：有刀子要砍人 會大量提告

國防部近來全面收緊資訊與文書管理規範，並已下達新令，明定自民國115年1月1日起，正式推動「機密資訊精準標示」相關作業。未來不論對內或對外往來公文，均須清楚區分機密層級，並改採逐段審認、逐段註記的方式處理。前立委郭正亮示警，這是有刀子的，要砍人的！ 國防部有律師團，未來會有大量的提告，這不是開玩笑的！

依國防部新規定，未來文書紙本、公文書類須依內容區分為「絕對機密」、「極機密」、「機密」、「密」及「一般公務資訊」等不同層級，並採逐段審查方式，在每一段落標點後註明該段所涉及的最高機密等級。換言之，一份公文中可能同時存在不同密級段落，但只要其中任一行文字被認定涉及「密」以上層級，整份公文即須以機密文件認定與管理。

廣告 廣告

此外，新制也延伸至即時通訊與手機訊息的使用規範。國防部明定，民用通信設備嚴禁編輯、處理或儲存「密級以上」資訊，也不得談論或傳輸具機密等級的公務內容。即便是經核定、不涉及機密的一般公務資訊群組，傳輸內容仍須在段落後以括弧註明「【無】」，明確標示未涉機密；至於照片與圖檔，則需於每張左上角註記機密屬性，公務群組僅能傳送標示為「無（本件屬一般公務資訊）」的檔案。

前立委郭正亮7日在中天電視《綠也掀桌》推測，這一定是國安會抱怨國防部，機密管理做太差了。

郭正亮指出，國防部考慮的不是基層工作量，而是要提告，未來會有大量的提告，不要開玩笑。國防部有律師團的，準備要提告，防範的對象是立委。另外，軍方寫公文的承辦人員以後要小心，若寫「無」卻涉及機密，也會有事。媒體如果引述，也會被告。

郭正亮強調，這無法破解，機密等級各部會原本就有制定的權限，且這項措施是有刀子的，要砍人的！

【看原文連結】