國軍沒偵測到殲20飛越恆春附近？ 張延廷曝關鍵原因

解放軍「正義使命2025」軍事演習結束後陸續釋出空拍畫面，包括台北101大樓及殲20型戰機恆春上空同框的影像，但國軍並未公布相關偵測資訊。前空軍副司令張延廷表示，國軍沒有量子雷達，因此無法偵測到殲20型匿蹤戰機，包括來了多少架次、距離台灣最近多少浬都無從得知。

張延廷。(圖/中天新聞)

主持人周玉琴在12月31日中天節目「頭條開講」中提問，解放軍有提到殲20型，國軍雖有鎖定殲16型戰機、空警500型預警機等機型，但卻沒有鎖定殲20型，究竟是看不到還是不公布？

廣告 廣告

張延廷解釋，國軍因為沒有量子雷達，只有飛機使用的相位陣列雷達，也就是都卜勒雷達。都卜勒雷達平常可以偵測非匿蹤戰機，但抓不到匿蹤戰機，所以台灣確實偵測不到殲20型。

(圖/截自呂禮詩臉書)

張延廷說，如果抓得到，台灣就已經公告了，但現況是無法掌握殲20型的動態，包括來了多少架次、距離台灣最近多少浬都不清楚。他指出，IRST紅外線偵測莢艙雖然專門用來偵測熱源，但距離必須夠近才能感應，距離遠就無法偵測。問題在於雷達沒看到殲20型時，就需要搭配米波雷達使用。

張延廷表示，米波雷達可以偵測到匿蹤戰機的存在，但無法確定精確位置，這時就要依靠IRST紅外線莢艙配合。他說，兩種系統必須搭配使用，光靠單一系統無法有效偵測殲20型。張延廷指出，最重要的是希望能擁有量子雷達，但美國目前仍在研發階段，因此到現在為止，國軍確實無法偵測到殲20型匿蹤戰機。

延伸閱讀

2026卜卦朝野僵局 郭正亮：鄭麗文應號召縣市長共同表態

參加元旦升旗典禮 韓國瑜：願新的一年國泰民安、社稷安定

影/任主席後首次黨部元旦升旗！鄭麗文喊話：希望兩岸和解