國軍海陸中士賤賣尊嚴！收21萬「紅錢」拿五星旗拍片：宣誓效忠祖國

記者陳弘逸／高雄報導

高雄市陳姓男中士在海軍陸戰隊服役期間，因資金需求被對岸吸收，並配合指示，手持五星旗拍攝影片並表達效忠中國，此舉獲20萬報酬，後來又陸續洩露軍事及國家安全敏感資訊，被近日被檢方貪污治罪條例、國家安全法等罪起訴。

經查，陳男2017年在海軍陸戰隊某單位服役，位階中士，2025年1月起因有資金需求，在網路上結識暱稱「吉祥」的中國人士，對方開價20萬元，只是他拿「吉祥」之人指示，手持五星旗拍攝影片，還須承認台灣屬中國大陸，並表達效忠中國。

同年2月至3月陳男在楠梓區住處，完成影片拍攝並傳給暱稱「吉祥」的中國人士，對方在4月18日、21日匯款共20萬元到陳的帳戶，作為拍攝投共影片及表示中共立場的對價。

此外，陳男還軍方洩露編裝武器、 AAV 型兩棲突擊車之性能、諸元、保養紀錄簿及每日保養紀錄表等文書、電磁紀錄，並以手機拍攝成數位照片，而違背職務以通訊軟體文書、電磁紀錄，並以手機拍攝成數位照片，而違背職務以通訊軟體 Telegram回傳。

更離譜的是，陳男在2025年7 月 15 日，依據職務查知屬秘密的總統前往左營營區視察消息，透過通訊軟體LINE傳送對方，獲1萬元報酬，同時再加碼洩露漢光調研演習內容、無人機回報格式等文書、電磁紀錄。

此案遭檢方查獲，陳男被認定涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之對於違背職務之行為期約收受賄賂、國家安全法第2條第2款、第7條第2項為大陸地區洩漏、交付公務上應秘密文書電磁紀錄、刑法第 132 條第1項之公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密之文書、消息罪起訴。

檢方認為，陳男為現役軍職人員，職司國防安全，竟因一己私利，拍攝投共影片並多次洩漏軍事及國家安全敏感資訊，嚴重危害國家安全與軍隊紀律，本署建請法院審酌其犯行情節，依法從重量刑，以儆效尤。

