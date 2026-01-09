國軍海陸中士賤賣尊嚴！收21萬「紅錢」拿五星旗拍片：宣誓效忠祖國
記者陳弘逸／高雄報導
高雄市陳姓男中士在海軍陸戰隊服役期間，因資金需求被對岸吸收，並配合指示，手持五星旗拍攝影片並表達效忠中國，此舉獲20萬報酬，後來又陸續洩露軍事及國家安全敏感資訊，被近日被檢方貪污治罪條例、國家安全法等罪起訴。
經查，陳男2017年在海軍陸戰隊某單位服役，位階中士，2025年1月起因有資金需求，在網路上結識暱稱「吉祥」的中國人士，對方開價20萬元，只是他拿「吉祥」之人指示，手持五星旗拍攝影片，還須承認台灣屬中國大陸，並表達效忠中國。
同年2月至3月陳男在楠梓區住處，完成影片拍攝並傳給暱稱「吉祥」的中國人士，對方在4月18日、21日匯款共20萬元到陳的帳戶，作為拍攝投共影片及表示中共立場的對價。
此外，陳男還軍方洩露編裝武器、 AAV 型兩棲突擊車之性能、諸元、保養紀錄簿及每日保養紀錄表等文書、電磁紀錄，並以手機拍攝成數位照片，而違背職務以通訊軟體文書、電磁紀錄，並以手機拍攝成數位照片，而違背職務以通訊軟體 Telegram回傳。
更離譜的是，陳男在2025年7 月 15 日，依據職務查知屬秘密的總統前往左營營區視察消息，透過通訊軟體LINE傳送對方，獲1萬元報酬，同時再加碼洩露漢光調研演習內容、無人機回報格式等文書、電磁紀錄。
此案遭檢方查獲，陳男被認定涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之對於違背職務之行為期約收受賄賂、國家安全法第2條第2款、第7條第2項為大陸地區洩漏、交付公務上應秘密文書電磁紀錄、刑法第 132 條第1項之公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密之文書、消息罪起訴。
檢方認為，陳男為現役軍職人員，職司國防安全，竟因一己私利，拍攝投共影片並多次洩漏軍事及國家安全敏感資訊，嚴重危害國家安全與軍隊紀律，本署建請法院審酌其犯行情節，依法從重量刑，以儆效尤。
更多三立新聞網報導
大安森林公園約會變調…她指控遭拖公廁「強制性交」法官判無罪原因曝
淫慾難制…解密蔣介石日記超色自白！律師：最後悔的事，不是沒消滅共黨
求愛人妻遭拒…綁架她5歲女兒「餵鱷魚」惡男遭判死！纏訟27年未落幕
海底撈小便判賠994萬！又見白目家長「兒尿布扔火鍋」荒唐媽PO影片自爆
其他人也在看
F-16失事落海！全力搜救辛柏毅 卓揆請國防部「做1事」目的全說了
即時中心／潘柏廷報導花蓮空軍基地一架編號6700的F-16戰機，執行夜訓期間突然失事墜海，身為駕駛的29歲上尉飛官辛柏毅也因此失聯，目前持續搜救中。對此，行政院長卓榮泰今（8）日於行政院會表示，非常遺憾發生此事，感謝國防部即時應處，同時也要求國防部三軍、海巡弟兄姊妹及民間搜救人員，務必持續全力搜救。他也強調，此時失聯飛官家屬的心情必然十分焦慮，請國防部適時說明搜救進度，讓家屬能夠明瞭真相。民視 ・ 21 小時前 ・ 80
F-16飛官辛柏毅失聯！家屬心碎求問事宮廟：無論存活與否、只想再見一面
本月6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯，目前軍方已大規模搜索中，希望能儘速找到人，而飛官辛柏毅家屬也非常焦急，甚至於Threads發文，詢問網友推薦的花蓮宮廟，難過表示「只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，只想再見他一面」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
工作量大、航空公司搶人！他嘆：飛官留營難
[NOWnews今日新聞]空軍一架機號6670的F-16V(F-16VBlock20)戰機6日晚間執行夜間例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘後失聯，國軍持續搜尋失聯...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 22
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 22
共機艦擾台數暴增！前飛官憂影響訓練品質
[NOWnews今日新聞]空軍一架機號6670的F-16V(F-16VBlock20)戰機昨日晚間執行夜間例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘後失聯。針對是否為頻繁應...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 32
3艦6艇急尋飛官！ 最先進「三型救護直升機」全出動
花蓮縣 / 綜合報導 花蓮1架F16戰機失事後，為了營救飛官，空中的部分，國內現役最先進的三型救護直升機全部出動，像是空軍的S70C，航程夠遠的EC225，以及空勤總隊的黑鷹重裝直升機。另外海面的部分，海巡署派出3艦6艇，把握黃金救援時間。天都還沒亮，海巡人員乘風破浪，看看這濺起的浪高都比船還高，但他們堅定前行，因為失聯的空軍上尉辛柏毅，目前還尚未尋獲，海巡畫面提到浪高約3.4米，持續以目視搜索，並對海面照明。從昨(6)日晚間失事後，已累計派遣3艦6艇，包含巡防挺PP10095(么洞洞勾五)、10078(么洞洞拐八)，還有133台東艦，這款是千噸級巡防救難艦，搭配左右兩舷警備救難艇，後甲板設有直昇機落艦平台，可執行直昇機起降及人員吊掛救援任務。搜救過程，海巡並施放共計4顆SLDMB海難搜救測流浮標，持續在事故海域搜尋，不只在海上，轟隆作響這是S-70C，空軍救護隊派遣駐守松山基地，具備夜航搜救能力，事故發生後就從空軍松山基地出動搜救，另外搭配航程遠、性能優異，歐洲EC-225型救護直升機，前往失事海域擴大搜索範圍。根據空軍司令部說明，辛柏毅失事後，空軍緊急在晚間7點30分，派遣三架軍機從三地搜救，包含松山基地的S-70C(拐洞C)反潛直升機，屏東基地起飛的C-130H(么三洞H)運輸機，還有鄰近的花蓮基地也派UH-60(洞)M黑鷹直升機，除了當下出動的3架次外，截自7號早上總共派遣了13批13架次。內政部次長馬士元說：「那一直到昨天晚上，我們都是漏夜在做這樣的一個搜救的行動，那今天我們還是會擴大，配合國防部跟海巡署的這個工作持續進行。」強調會擴大搜索，目前海空域齊發，要跟時間賽跑，畢竟寒流來襲最令人擔憂的就是失溫，相關單位嚴陣以待，在全體總動員的情況下，希望盼到好消息。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
F-16辛柏毅「飄移軌跡」模擬曝！落點恐在這一帶 搜救不限72小時
6日我空軍花蓮基地一架F-16戰機在執行夜航訓練時，突然陷入空間迷向，於花蓮縣豐濱鄉外海失聯，29歲上尉飛官辛柏毅當下疑似跳傘逃生後墜海，目前仍在協尋當中。就有網友以OpenDrift模擬，推算出辛柏毅可能的「漂流點」，希望提供船家、軍方參考。國防部昨（7）晚也表示，搜救不會受限72小時，會全力搜救辛柏毅上尉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
飛行員人數少且培養不易！鄭佩芬籲檢討「這方面」！
論壇中心／綜合報導空軍第五聯隊上尉辛柏毅在6日晚間駕駛F-16V戰機在花蓮外海失蹤，國軍仍在持續搜救當中，在野黨一邊檢討國防部「防寒衣、防撞系統」已付款，卻遲遲未到貨，另一邊卻又6度阻擋國防預算。對此，資深媒體人鄭佩芬在《頭家來開講》節目上直言，「要檢討的是制度面」！鄭佩芬表示，現在吵有無防寒衣這些沒太大意義，這名飛行員剛渡完蜜月回來就被派去駕駛戰機，顯見飛行員人數應該很少，而且一名飛官的養成非常不容易，每次台灣的飛官遇到失事都是面臨要保飛機還是保飛行員，如果是美國就二話不說，只要有狀況就按跳傘，飛機就讓它摔，這種制度層面的問題可能要檢討。不過針對藍白猛批軍購延宕一事，國防部長顧立雄今日也一一回應，其實大部分軍購都準時到貨，防寒衣已陸續到貨，少數如防撞系統因需研改所以耗時較長，預計在2027年全數完成。原文出處：飛行員人數少且培養不易！鄭佩芬籲：應檢討制度！ 更多民視新聞報導飛官飛行服為何分色？「橘、綠」背後藏救命關鍵空軍F-16失事沒裝「防撞系統」釀禍？鍾佳濱：各種因果連結沒必要F-16訓練失事飛官疑跳傘失聯 空軍認：任務電腦故障民視影音 ・ 19 小時前 ・ 1
海陸空搶救失聯飛官 海巡頂4米浪高急搜救｜#鏡新聞
空軍花蓮基地一架F-16單座戰機，昨天(1/6)晚間進行例行訓練時，飛行員辛柏毅上尉在花蓮外海跳傘失聯。軍方第一時間得知消息，立刻出動前往救援，海巡署派出三艦六艇針對落海的豐濱海域加強搜尋，空勤總隊也立即升空，從昨晚到今天都加派人力，希望能盡速找到失聯飛官。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
修法重罰鼓吹武統！內政部示警「重演俄襲烏前兆」 驚曝中共手段
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導行政院日前通過《國安法》修正草案，增訂「鼓吹戰爭」言論裁罰，若於網路散布危害國家安全、社會、財政或經濟安定之錯假訊息，最高可重罰100萬元；另現役軍人、公務員故意犯該法之罪，將加重其刑。對此，內政部次長馬士元今（7）日表示，台灣國安遭遇1949年以來空前威脅，幾乎重演當年俄羅斯攻擊烏克蘭的前兆。馬士元受訪時提到，只要是支持、鼓吹武力戰爭加諸於台灣，都是這次《國安法》修法的主要範圍，至於判定基準，內政部將與陸委會、法務部等單位，以及參考國際對這類言論的經驗、國際公約的規定做判定，這並非刑事處分而是行政處分，是可以請求救濟的。隨後於立法院內政委員會報告時，馬士元指出，我國安全遭受1949年以來的空前威脅，尤其去（2025）年底解放軍發動侵略台灣的演習，不僅在實體空間進行軍事、武力威脅，同時也於網路空間配合協力者、網軍，展開大規模宣傳並攻擊我國，此類現象幾乎重演當年俄羅斯攻擊烏克蘭的前兆。針對空軍花蓮基地昨（6）晚進行例行性訓練任務，上尉辛柏毅駕駛F-16單座戰機，傳出疑似於花蓮豐濱鄉東面跳傘。馬士元表示，昨天接到消息之後，所有任務機都待命，都是漏夜進行搜救行動，今天會擴大配合國防部跟海巡署工作持續進行，希望他平安歸來；而有關任務機出動架次，他則表示「架次持續增加」。原文出處：快新聞／修法重罰鼓吹武統！內政部示警「重演俄襲烏前兆」 驚曝中共手段 更多民視新聞報導還沒冷夠！今晨本島最低溫「差點跌破8度」 氣象署揭回暖時機柯文哲發文盼F-16飛官平安 網嗆：那為何擋國防預算？麥玉珍又質詢錯了！狂問內政部社維法 遭打臉：今天審查國安法民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
F-16V飛官夜航失聯 凌濤批國防部報告謊話連篇
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者黃雅蘭 花蓮…中華日報 ・ 20 小時前 ・ 1
「我們絕不放棄！」空軍全力搜救辛柏毅惹淚
[NOWnews今日新聞]空軍F-16V戰機飛官上尉辛柏毅6日夜航失聯，國防部昨（7）日未證實辛柏毅有成功跳傘逃生，也指出辛柏毅疑似發生空間迷向，此意外引發國人高度關注，國軍也連夜持續搜救。海巡署今（...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 143
川普政府官員告訴參議院 沒有在委內瑞拉駐軍計畫
[Newtalk新聞] 美國參議院稍早針對逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）相關問題舉行閉門會議，列席的國安部門官員向參議員們表示，沒有在委內瑞拉部署地面部隊的計畫。 《政客》雜誌（Politico）報導，根據與會的參議員透露，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和國務卿盧比奧（Marco Rubio）在會中證實，為了提高影響力以穩定該地區局勢，美國海軍將無限期地繼續部署在委內瑞拉周邊地區。 曾任海豹突擊隊員的參議院軍事委員會成員希伊（Tim Sheehy）透露：「我們繼續對委內瑞拉實施海上封鎖的原因顯而易見，因為委內瑞拉獨裁政權利用其石油儲備，實際上將其當作一個全球提款機，資助世界各地的非法組織和流氓國家，從朝鮮到伊朗，再到哈馬斯和真主黨，所以，是的，我們將繼續維持封鎖，直到達成目標為止。」 議員們透露，盧比奧在會中明確表示，委內瑞拉目前正處於過渡時期，希望這段過渡時期能促成自由選舉，並最終由反對派領袖馬查多（Maria Machado）領導國家。 佛羅里達州共和黨參議史考特（Rick Scott）表示，他本週與馬查多進行了交談，並正在努力促成這一結果新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 22
被告沒在怕？梁曉珺重新上架邪教片「7字開嗆」 蔡依林粉絲怒了
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。今9日梁曉珺重新上傳爭議影片，並寫道：「蔡姐竟然破防了？」影片也讓粉絲全怒了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 9
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 2 小時前 ・ 6
韓國隊地獄賽程！地獄級「晚接早」先戰日本！不到12小時後再遇台灣隊
體育中心／綜合報導世界棒球經典賽C組預賽將於3月5日在日本東京巨蛋開打，同組別的日本、韓國、台灣隊亞洲三國棒球強權加上澳洲和捷克，要爭搶只有2個名額的晉級門票！賽程方面，地主日本隊擁有優勢都是晚場，而台灣、韓國都有「晚接午」賽程，其中又以韓國賽程最「硬」，晚場打晚日本後日午場再對台灣，堪稱是「地獄級」安排。FTV Sports ・ 58 分鐘前 ・ 6
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前 ・ 1
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 68