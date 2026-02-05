國軍演訓再改革 兵科基訓「戰術測驗」延長至10天9夜

國軍持續推動各項演訓改革，國防部長顧立雄表示，自今年起陸軍各兵科將依美軍模式，改採新式的基地訓練，其中，原本5天4夜的戰術測驗將延長至10天9夜；另外，在後備教召部分，也將全面延長為新式的14天，並優先編實常備部隊，以「原兵歸原位」的原則驗證戰力恢復能力。

國防部長顧立雄日前在與媒體餐敘時指出，為強化並驗證部隊聯合作戰執行能力，國軍秉持任務導向、為戰而訓原則實質推動各項訓練改革作為。2026年起，陸軍各常備部隊將全面執行新式兵科基地訓練，汲取美軍訓測經驗跟模式，區分前置訓練、戰術及戰力鑑測等3階段。

其中，原本5天4夜的戰術測驗也將依作戰計劃進程調整，延長至10天9夜、以24小時不間斷的對抗方式進行；另外，以1年期義務役所編成的步兵營也將配合聯兵584旅進行三軍聯合火力實彈測考的時機，共同驗證陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯戰能力。顧立雄說：『(原音)這個方式除了驗證地面部隊協同作戰能力外，也可以磨練官兵的作戰意志，還有戰場的抗壓性。』

而有關重大演訓部分，顧立雄說明，2026年也規劃於4月至11月間執行立即備戰操演、聯合防禦操演、漢光演習及各軍種聯合對抗等演練。其中漢光42號演習維持10天9夜，並結合2026城鎮韌性演習科目，逐步落實實戰化訓練要求。顧立雄說：『(原音)聚焦分散式指管作業、預想殲敵區作戰、戰場經營、留滯作戰執行效能，以及無人機防處，還有人力動員的演練。演習全程採實兵、實地、實時、實裝及實況的方式來推動。』

另外有關後備役教育召集，顧立雄也指出，2026年1月起後備軍人教召已全面改採14天的新式教召，因此未來不會再有過往5或7天的模式。原則上將優先恢復常備部隊的編實動員、其次才是擴編動員，並以「原兵歸原位」的原則，讓後備人力能專長相符，驗證快速恢復戰力的作為。