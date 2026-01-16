國軍潛力股在這裡！招募官快來海巡、陸巡 這萌軍寶16秒爬行奪冠

記者張雅筑／彰化報導

彰濱秀傳產後護理之家歡慶五週年，邀請60位秀傳寶寶集體「回娘家」參與運動會。現場奶香與笑聲交織，宛如一場大型溫馨派對。看著這群活力四射的「未來戰士」在家長帶領下展現驚人體能，不僅讓醫護團隊倍感欣慰，超萌的參賽身影更讓網友敲碗標記國軍招募官，直呼這批潛力股體質太優秀，18年後絕對是特戰部隊的明日之星！（圖／院方提供）

近日國軍各單位招募官在社群平台「Threads（脆）」上大展身手，透過幽默的「海巡」與「陸巡」互動，讓原本嚴肅的軍人形象變得超有親和力。而這股招募熱潮，近日也席捲了彰濱秀傳產後護理之家！在慶祝成立五週年的「寶寶運動會」上，一群「未來戰士」展現了驚人體能，讓現場家長笑稱：「招募官真的不考慮先來發傳單嗎？」

位於彰濱工業區的秀傳產後護理之家為慶祝成立五週年，在近日舉辦了一場充滿歡笑與感動的「寶寶運動會」。活動當天，共有60位在這裡開啟人生第一站的「秀傳寶寶」們，在家長的帶領下集體「回娘家」，讓現場滿溢著奶香與幸福的歡笑聲，宛如一場大型的溫馨家庭派對。

家長使出「渾身解數」 助攻萌寶衝線！在最激烈的爬行大賽中，家長們化身最強後勤，為了引導寶寶向前衝刺，紛紛祭出「最高規格」引誘戰術。從香蕉、遙控器到手機，各種「高科技裝備」與美食誘餌全數上陣，現場宛如一場考驗親情的萌力演習。（圖／院方提供）

寶寶爬行大賽真的是萌翻全場！看著這群小小選手在賽道上賣力挺進，不僅家長在終點線前叫破嗓門，連觀賽民眾都忍不住想幫忙配音「左一左一」。這股「地面作戰」的拚勁與專業的低姿勢，讓路過的網友笑稱完全是特戰部隊的即戰力！（圖／院方提供）

活動當日，莫過於「小寶寶爬行大賽」最受矚目，因為現場宛如一場「國防體能測驗」萌力版。為了讓寶寶完成任務，家長們各出奇招，現場不僅出現「香蕉誘惑戰術」，更有人拿出遙控器、手機等「高科技物資」引導。

其中一名寶寶展現了驚人的低姿勢爬行技巧，以16秒 的速度橫掃賽道、奪得冠軍！這段表現若放在 hreads上，肯定會引來招募官幽默回應：「報告這位家長，這孩子低姿勢爬行標準、衝鋒速度極快，絕對是未來特戰部隊的潛力股，我們 18 年後見！」除了爬行賽，大寶寶體能訓練區則針對快走與跑步階段的孩子設計了障礙挑戰。看著昔日懷中的小寶如今像「海軍陸戰隊」般充滿活力地奔跑，家長的眼神中盡是感動。

這位可愛的選手本來一馬當先、展現出「海軍陸戰隊」級別的衝鋒速度，沒想到在接近終點線的關鍵時刻，竟然原地開啟「待命模式」坐下來休養生息，讓全場家長哭笑不得！（圖／院方提供）

就在大家目光都集中在領先群時，左邊的寶寶突然火力全開，以迅雷不及掩耳的「側翼戰術」殺出重圍！這專業的超車走位，不僅讓原本領先的選手看傻了眼，更讓場邊圍觀的爸媽驚呼連連。網友看到這張神捕捉，忍不住想標記國軍招募官：「這反應速度與超車技巧，根本是空軍戰鬥機飛行員的料吧？」這場驚心動魄的萌力反攻，絕對是當天運動會最精彩的意外反轉！（圖／院方提供）

現場更結合了質感休閒，邀請VOLVO新車展示與親子DIY，讓負責「後勤支援」的爸媽們在專業照護團隊的陪伴下，享有高品質的補給時光。此外，現場的高人氣吉祥物Poko將也驚喜現身，讓孩子們展現出強大的社交與應變能力，留下滿滿笑容與回憶。

為了不漏掉任何一個珍貴的「入伍前哨」瞬間，「泡泡糖定製影像」攝影團隊以藝術視角捕捉孩子在運動中展現的專注力與抓握力。秀傳產後護理之家執行董事林安仁感性表示：「看著當初在嬰兒室細心呵護的孩子，現在健康成長，是我們醫護團隊最欣慰的事。我們用醫學專業作為基石，陪伴家庭走過珍貴的成長旅程。」

賽場另一頭，「大寶寶組」的體能測試同樣精彩！這群已解鎖「直立行走」技能的小戰士們，面對跨越、鑽爬等障礙關卡完全沒在怕，俐落的肢體協調度簡直就是「特種部隊」的新訓現場。看著孩子們眼神專注地通過考驗，場外爸媽紛紛笑稱：這體力消耗完回家肯定秒睡！（圖／院方提供）

當天大小寶寶齊聚一堂，可愛萌樣真的是要把現場所有人瞬間融化！有的寶寶專注於前方「物資」誘惑，有的則忙著在賽道上與同袍「外交互動」，每一幕都像極了迷你版的入伍訓練現場。這群未來戰士不論是奮力爬行還是障礙奔跑，展現出的生命力與純真笑容，都讓人想大喊：「這批新兵我可以！」（圖／院方提供）

這場運動會不僅是體能的競技，更是一場充滿歡笑與溫度的生命展現。看著這群活力四射的「萌新」，不僅家長自豪，連路過的網友都想幫忙@國軍招募官，開玩笑說：「這批體質真的純，現在簽下去還來得及嗎？」

