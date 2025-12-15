國軍火藥標案惹議 顧立雄：重點在能否履約

國軍火藥標案由室內裝修公司得標，引發國內熱議。國防部長顧立雄今天(15日)強調，過去20年來投標廠商資格都相同，重點是最後能否履約、維護軍方權益，去計較貿易商的資本額或公司名稱不會讓後續交付更順利。

國民黨立委指控資本額僅新台幣1,900萬元的「福麥國際室內裝修公司」在2024年變更營業項目，2025年就標得國防部5.9億元的「RDX海掃更」(旋風炸藥)炸藥採購案，質疑背後原因不單純。

對此，國防部長顧立雄15日上午在立法院受訪時嚴正澄清，表示已清查過往20年的火藥原物料進口案，國防部都是透過公開招標程序，且廠商資格條件就是有合法的設立證明、有納稅證明及有從事國際貿易等3項，20年來從未改變。

他表示，廠商如果有意願投標，就必須繳交預算金額3%的壓標金；得標後，要繳交5%的履約保證金，並於期限內繳交輸出許可、原廠證明文件，若未繳交、未如期交貨或交貨品質不佳，就會面臨解約、沒收保證金並停權。因此重點是在最後能不能履約，而不是廠商的公司名稱。顧立雄說：『(原音)我們設立一定的資本額就會讓他容易履約嗎？我們去計較這個公司的名字就會讓他能夠履約嗎？他只要能夠從事國際貿易、拿得到當地政府的許可證明文件、原廠的證明文件，他的交貨的品質沒有問題，我們就拿得到貨。拿得到貨我們才會付款；拿不到貨，他履約保證金要被沒收、他要被停權，那當然大家都是有把握的人才會進來嘛。』

不過，在野立委質疑雖然國防部強調交貨後才會付款，但我國對美軍購也有付錢卻交貨延宕的狀況。顧立雄則駁斥這兩者完全不同。顧立雄說：『(原音)我們對美的軍購是一個政府跟政府之間的，我們現在的就是一個火藥的原物料，所以它只要能夠運抵台灣，我們的專業單位會協同押運，然後到我們安全的管制單位來進行檢驗，所以火藥原物料的採購跟我們相關的軍售那是完全不同的事情。』

顧立雄表示，對於在野立委的監督，國防部虛心接受，但要強調火藥原物料都受當地政府嚴格管制，且俄烏戰爭後貨源不穩，加上我國特殊的國際處境，取得本來就不容易，若一再用誇大不實的內容指控，台灣未來要再取得重要戰備物資只會更加困難。