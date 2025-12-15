國軍火藥標案遭疑「量身訂做」 顧立雄親揭2點回擊王鴻薇

即時中心／潘柏廷報導

國防部5.9億「RDX海掃更」火藥採購案，因被資本額僅1,900萬的「福麥國際室內裝修公司」得標，使得國民黨立委王鴻薇等人質疑國防部為其「量身訂做」；國防部長顧立雄今（15）日備詢前罕見動怒，並強調只要合法設立證明、有納稅證明、從事國際貿易等3資格就能投標。不過，王鴻薇就這問題質詢顧立雄，顧立雄則分兩點回擊對方。

顧立雄等人，今日前往立法院外交及國防委員會報告並備詢；輪到王鴻薇質詢期間，就對於近期資本額較低的「福麥國際室內裝修公司」等3家廠商，得標國防機敏採購一事，質問難道沒有國安疑慮？他回應，有關於火藥原物料屬於內購外買，也就是代理部分，而國防部過去20年都採取公開招標辦理，且廠商的資格都是一致的。

然而，王鴻薇仍問，資本額難道不重要？如果今天門檻這麼低，難道沒有國安疑慮？而且這些標案都說屬於國安機敏標案，若不重視資本額，那有心人士想標國防部標案就非常容易，「部長你知道國內登記有案、從事國際貿易業的廠商有多少家？」。

顧立雄則說，國防部查到過去從2011年至今38年，包括B炸藥等火藥原物料，所有都採取公開招標，也就是對於採購案能不能成功執行要素，顯然不在資本額的多寡。

王鴻薇聽聞後則稱，國內登記貿易業高達32萬家，但是真正有規模、從事國際貿易業只有1千1百家，而福麥從2021年至2024年，其進口金額是1毛錢都沒有，長期沒有進口任何品項，只有在今年標中科院、國防部案子才出現進口金額，「這不奇怪嗎？社會不會質疑嗎？」。

另，王鴻薇更加碼稱，工程會的採購法及相關子法，對於政府機溝投標廠商，特別是特殊、巨額採購本來就有認定標準，而認定標準包含具有相關經驗或實績者、具有相關人力者、具有相當財力者等標準，而國防部卻訂的標準這麼低，還辦什麼反滲透法？有心人士隨便找美容美髮業、快炒店就可標國防等工程，不會被滲透嗎？

顧立雄則說明，第一，進口現貨供應具有國際貿易代理資格，對合約控制就在於必須取得輸出許可證明，且輸出許可證明遠比廠商資本額、過去實績還要重要，因為不論過去有多少實績、資本額有多少，沒有辦法取得輸出許可證明；拿到輸出許可證明才可以往下走，因此廠商投標就必須思考是否能拿到輸出許可證明，若拿不到敢來投標嗎？

同時，顧立雄更強調，第二，原廠製造證明就要和代理商講好，要原廠用專船運輸抵台，還沒有交易抵台前所有風險都是由它負擔，並不是由國防部負擔。

最後，就王鴻薇質疑若過去沒做過進出口、軍火，結果就說要進口RDX就順利取得輸入許可證明，是否會覺得奇怪？顧立雄回應指出，所有從事國際貿易業者，都有這個可能性可以取得，「如果委員可以去看過去20年來所做的火藥原物料購案，能得標的廠商都是從事國際貿易業者」。

