國軍火藥決標案引立院熱議 相關人士籲各界「打破門戶之見」

圖為國軍今年漢光41號演習期間，首度於淡水面安裝並實際引爆的C4炸藥。國防部近日因炸藥原料採購一事引來立委質疑，國防部長顧立雄也在本周親上火線釋疑。(本報資料照，記者塗建榮攝)

〔記者陳治程／台北報導〕國防部日前公告C4炸藥原物料採購案決標，卻因得標廠商資格遭質疑有適法性問題，引發各界熱議；國防部長顧立雄本周還為此出席國防委員會進行專報，親上火線釋疑。對此，有相關人士分析指，國內往年同類物資採購案並無放水行為、全憑實力說話；考量我國外交處境特殊，他呼籲各界「打破門戶之見」，團結一致支持國防自主。

這位相關人士說，我國的「火藥原物料」公開招標案，在過去約20年間有38案，皆以「設立或登記證明」、「營業項目(國際貿易業)」及「納稅證明」3項來界定廠商資格，並無為特定廠商放水的問題。作為重要的國防軍備物資，火藥原物料不只國內沒有產能，國際產量也有限，特別在烏俄戰爭後的出口幾乎轉向自給優先、嚴格管制輸出，這也成為國防部廣徵商源，讓廠家公平競爭的基礎。

其次，得標廠商須繳交「3%押標金」、決標後「5%履約保證金」，並在限期內取得「輸出許可證明」和經濟部核發的進口同意文件，這些條件要同時具備，是對廠商採購能力的實質考驗，而非公司名稱、資本額大小等表面條件，否則國防部就會解除契約並沒收履保金，他並以RDX一案強調，該案的履保金高達新臺幣4123萬元，實際上並非一筆小數字。

相關人士直言，各界應將焦點放在得標廠商的履約能力上，只要能拿到原廠授權、且貨品經國防部驗收合格，就是合法的履約；反之其履保金遭沒收、還要被停權，就是最直接的防弊。

相關人士接著說，國防是全體國民共同的事，上至國防部、下至每個個人都有責任。不過，近年政府持續推動「國防自主」和「全社會防衛韌性」，卻也不乏外界出現「賣鞋子、賣馬桶的憑什麼做軍火？」等標籤式的攻擊語言。他認為，這是忽視了國防部廣徵民間有心企業的立場，更低估了產業投入國防工作的熱情和努力。

他進一步分析，國內「軍民通用」科技，正是在此概念下來進行。舉例來說，一家過去做製鞋機械、精密加工的傳產，今日成為生產愛國者飛彈關鍵裝備的廠商；一間以模型玩具起家的公司，如今轉做軍用無人機，獲國際市場肯定；一間過去做近海漁船的小船廠，現在能建造先進的海軍艦艇；過去專做衛浴設備的品牌，卻能提供抗彈裝甲的特殊陶瓷材料，這些實例證明廠商只要能力到位，出身並非重點。

今年漢光41號演習期間，駛入花蓮港實施東部海域增援的沱江級巡邏艦，就是由蘇澳龍德船廠所生產。(本報資料照，記者游太郎攝)

談及國際間的例子，相關人士再指出，一間曾賣水晶珠寶的公司，現在能生產軍用望遠鏡、狙擊鏡；過去農用機器的廠商，如今能生產美軍軍車和無人地面載具；過去以保險、百貨零售起家的品牌，現在則能賣各式先進甲車、火砲，若一間公司因過去紀錄，而被否定不得跨界參與國防產業，那形同扼殺國內產業升級的契機，也是自斷國防供應鏈的活水。

他強調，我國國際處境特殊，要像他國一樣直接跟原廠買貨是不實際的，因此，國防採購高度要求靈活的採購手段，在廠商能「取得國外原廠輸出許可(Export License)」和「履約管理」能力的前提下，就有資格參與公平競爭。他呼籲，各界若能放下門戶成見，不對廠商貼標籤、設門檻，對國防產業將是一大助力，也呼籲在野黨、社會大眾一同監督，支持國軍及願意投入心力提升國家安全的本土企業。

