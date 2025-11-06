國軍無人機作戰 國防部：分聯戰、戰術、戰鬥3層級運用
國防部長顧立雄今（6）日赴立法院外交及國防委員會，報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」。報告內容顯示，未來國軍在無人機的運用上，將分為聯戰、戰術及戰鬥等3個層級，未來並將增加影像識別、抗干擾及多重導控等技術發展。
顧立雄表示，國軍依敵情威脅及防衛作戰需求，各監偵型及攻擊型無人機皆陸續獲裝，且已建置專責部隊，同步發展訓練規範及作戰教則，並將納入2026年度下半年的戰演訓驗證。
根據報告內容，在無人機的作戰運用規劃方面，國軍依據「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略，建構「多域拒止，韌性防衛」作戰整備方向，建立各軍種無人機專責部隊，依作戰任務劃分聯戰、戰術及戰鬥等3個層級兵、火力運用。
一、聯戰層級：執行長時間、長程的台灣周邊聯合海、空域偵搜、監視與攻擊任務。
二、戰術層級：戰時執行對敵海上及登陸部隊目標偵搜及識別，誘使敵艦船團消耗防空飛彈，增加我方反艦飛彈突穿成功公算，以及協力聯合反登陸、濱海及灘岸作戰。
三、戰鬥層級：採即時偵搜及識別，延伸原建置武器攻擊及警戒距離，精確標定目標位置，進行即時攻擊，縮短作戰反應時間，以協力遂行濱海、灘岸戰鬥、縱深防禦及持久作戰。
此外在裝備籌獲方面，依「聯合戰力規劃要項」及「五年兵力整建計畫」建案期程，國軍已逐年獲得監偵型的戰術近程Ⅱ、目獲型、微型、陸用型、艦載型、監偵型等6型無人機，以及攻擊型的劍翔、勁蜂、彈簧刀300及ALTIUS-600型等4型無人機，並已委中科院籌建遙控無人機防禦、商購外島無人機反制及部隊可攜式無人機反制等系統部署運用。
報告也指出，國防部未來將增加影像識別、抗干擾及多重導控等軟、硬體關鍵技術的發展，建立國內自主研發及產製能量，達成國防與經濟雙贏目標。
