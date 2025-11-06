國軍無人機實戰分3大層級 將增加抗干擾、影像識別能力
國軍持續採購無人機已跟上世界趨勢，在明年7月無人機大隊成立前，相關的訓練、配套措施以及實際戰術運用，成為現在急需釐清的；對此，國防部長顧立雄今日至立法院執行專案報告，並指出未來無人機的實戰運用將分「聯戰、戰術及戰鬥」3大層級，配合相應無人機來運用；未來發展，也將增加影像識別、抗干擾及多重導控等軟硬體的能力。
國防部長顧立雄今日赴立法院外交及國防委員會報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」，並備質詢。相關書面報告也已同步公開。
國防部報告指出，各軍種無人機專責部隊，依作戰任務劃分「聯戰、戰術及戰鬥」等三個層級兵、火力運用。
首先，「聯戰層級」執行長時間、遠航程之臺灣周邊聯合海、空域偵蒐、監視與攻擊任務。 接著，「戰術層級」戰時執行對敵海上及登陸部隊目標偵蒐及識別，誘使敵艦船團消耗防空飛彈，增加我方反艦飛彈突穿成功公算，以及協力聯合反登陸、濱海及灘岸作戰。 最後，「戰鬥層級」採即時偵蒐及識別，延伸原建置武器攻擊及警戒距離，精確標定目標位置，進行即時攻擊，縮短作戰反應時間，以協力遂行濱海、灘岸戰鬥、縱深防禦及持久作戰。
訓練方面，現行專責軍種無人機訓練機構，計有陸軍無人機訓練中心、海軍專長訓練中心、陸戰隊專長訓練中心及空軍航院技訓中心等4個專責單位，集中資源於戰術層級實施高階訓練，計有「無人機師資班」等10類 ，以擴充訓練量能；另規劃第1、2類監偵型無人機飛行訓練，責由部隊師資施訓簽證，擴增三軍部隊無人 機基礎戰力。
無人機裝備採購方面，已逐年獲得監偵型計戰術近程II、目獲型、微型、陸用型、艦載型、監偵型等6型及攻擊型計劍翔、勁蜂、彈簧刀300及ALTIUS-600等4型，並已委中科院籌建遙控無人機防禦、商購外島無人機反制及部隊可攜式無人機反制等系統部署運用。
報告補充，未來將增加影像識別、抗干擾及多重導控等軟、硬體關鍵技術發展，建立國內自主研發及產製能量，達成國防與經濟雙贏目標。
其他人也在看
戲台搭好了…中國「福建艦」可能這兩天成軍 呂禮詩：航行警告預示重現「神威-2018」
[Newtalk新聞] 中國大陸自主設計建造的第一艘彈射型航空母艦「福建號（舷號18）」可能於5日或6日在海南三亞榆林軍港成軍，軍事專家呂禮詩今天（4日）PO出榆林港成軍觀禮台搭建完畢，相關人員正進行演練照片；並發現三亞海事局發布「瓊航警203」航行警告，時間自今天8時至6日18時，區域涵蓋榆林軍港及亞龍灣潛艦基地近海，推測成軍儀式可能以2018年「神威」海上閱兵模式，展示中國新海軍軍力。 呂禮詩表示，「瓊航警203」航行警告的發布頗具深意，回溯2019年「山東艦（舷號17）」成軍時並無類似措施，此次警告範圍廣泛，顯示榆林港泊位已滿，甚至927型（北約代號：東監級，Dongjian class）海洋水聲監視船也停靠於福建與山東艦中間碼頭，暗示可能動員亞龍灣潛艦基地力量參與。若果真舉行海上閱兵，將是中國海軍現代化進程的里程碑，可能透過央視直播福建艦電磁彈射殲-15、殲-35戰機及空警-600預警機作戰能力。在南海局勢敏感之際向國際傳遞強軍訊號，將成為今年「九三」閱兵後的又一國際焦點。 2018年4月12日，中國中央軍委在南海海域舉行代號「神威-2018」的海上閱兵，時任中央軍委主席習近平新頭殼 ・ 1 天前
這國只花「1歐元」買到18架F-16！荷蘭戰機大放送 還要幫烏克蘭訓練飛官
羅馬尼亞正式以象徵性「1歐元」的價格，從荷蘭手中購得18架退役的F-16戰機，並已於3日正式移交，這些戰機未來將進駐羅馬尼亞的「歐洲F-16訓練中心」（EFTC），不只幫助培訓羅馬尼亞飛官，也將協助訓練烏克蘭飛行員。根據軍事媒體《The Warzone》報導指出，雖然這筆交易在帳面上只賣1歐元，不過羅馬尼亞仍需支付稅金，根據飛機、後勤支援等貨物的申報價值計算......風傳媒 ・ 9 小時前
35元買到F-16 羅馬尼亞買18架培訓烏克蘭飛行員
35元買到F-16 羅馬尼亞買18架培訓烏克蘭飛行員EBC東森新聞 ・ 18 小時前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
范姜彥豐拒賠償分期！徵信社吐心聲 澄清粿王不雅照為謠傳
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，王子4日晚間二度發聲，除了向范姜彥豐致歉外，還坦承有參與協商，並提出「分期付款」賠償金的請求卻遭拒絕。徵信社則回應，只希望別再看到雙方繼續撕裂。中天新聞網 ・ 1 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 1 天前
鳳凰來台前「共伴效應先打頭陣」！這3天豪雨炸北北基桃
今（6）日東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，只有在大臺北地區及宜花有局部降雨機率，臺東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲的天氣。氣象粉專「氣象報馬仔」也指出，準鳳凰颱風不管路徑如何，未來這其間可能都將觸發共伴效應，需留意豪雨等級降雨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 19 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 20 小時前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 1 天前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
黃明志15年女友陪投案！正面照曝…網讚：神似越南林志玲
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，今（5）日凌晨在律師和交往15年的女友Sarah陪同下到警局投案。值得注意的是，Sarah清秀的外型，也意外成為焦點。民視 ・ 11 小時前
普發現金登記開跑「一群人怕爆寧願跑郵局」 官方提醒4不原則
普發現金1萬元開跑了！身分證、居留證尾數「0、1」可搶先於今日登記，行政院提醒唯一官網「10000.gov.tw」，千萬別被詐騙集團得手。對此，有不少網友分享相關資訊，並感慨真的會怕，寧願ATM或是跑一趟郵局，就怕1萬元被其他人領走。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前