國軍無人機實戰分3大層級 將增加抗干擾、影像識別能力

國防部長顧立雄今日至立法院執行專案報告，並指出未來無人機的實戰運用將分「聯戰、戰術及戰鬥」3大層級。（劉宇捷攝）

國軍持續採購無人機已跟上世界趨勢，在明年7月無人機大隊成立前，相關的訓練、配套措施以及實際戰術運用，成為現在急需釐清的；對此，國防部長顧立雄今日至立法院執行專案報告，並指出未來無人機的實戰運用將分「聯戰、戰術及戰鬥」3大層級，配合相應無人機來運用；未來發展，也將增加影像識別、抗干擾及多重導控等軟硬體的能力。

國防部長顧立雄今日赴立法院外交及國防委員會報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」，並備質詢。相關書面報告也已同步公開。

國防部報告指出，各軍種無人機專責部隊，依作戰任務劃分「聯戰、戰術及戰鬥」等三個層級兵、火力運用。

首先，「聯戰層級」執行長時間、遠航程之臺灣周邊聯合海、空域偵蒐、監視與攻擊任務。 接著，「戰術層級」戰時執行對敵海上及登陸部隊目標偵蒐及識別，誘使敵艦船團消耗防空飛彈，增加我方反艦飛彈突穿成功公算，以及協力聯合反登陸、濱海及灘岸作戰。 最後，「戰鬥層級」採即時偵蒐及識別，延伸原建置武器攻擊及警戒距離，精確標定目標位置，進行即時攻擊，縮短作戰反應時間，以協力遂行濱海、灘岸戰鬥、縱深防禦及持久作戰。

訓練方面，現行專責軍種無人機訓練機構，計有陸軍無人機訓練中心、海軍專長訓練中心、陸戰隊專長訓練中心及空軍航院技訓中心等4個專責單位，集中資源於戰術層級實施高階訓練，計有「無人機師資班」等10類 ，以擴充訓練量能；另規劃第1、2類監偵型無人機飛行訓練，責由部隊師資施訓簽證，擴增三軍部隊無人 機基礎戰力。

無人機裝備採購方面，已逐年獲得監偵型計戰術近程II、目獲型、微型、陸用型、艦載型、監偵型等6型及攻擊型計劍翔、勁蜂、彈簧刀300及ALTIUS-600等4型，並已委中科院籌建遙控無人機防禦、商購外島無人機反制及部隊可攜式無人機反制等系統部署運用。

報告補充，未來將增加影像識別、抗干擾及多重導控等軟、硬體關鍵技術發展，建立國內自主研發及產製能量，達成國防與經濟雙贏目標。

