國軍無人機運用區分3層級 4專責單位聚焦戰術訓練

（中央社記者游凱翔台北3日電）針對國軍無人機應用，國防部今天表示，依作戰任務劃分「聯戰、戰術及戰鬥」等3個層級兵火力運用，至於專責軍種無人機訓練機構，共有陸軍無人機訓練中心、海軍專長訓練中心、陸戰隊專長訓練中心及空軍航院技訓中心等4單位，集中戰術層級實施高階訓練。

國防部6日將赴立法院外交及國防委員會專案報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲具體做法」、並備質詢，書面報告傍晚已送抵立法院。

國防部在報告指出，無人載具已廣泛運用現代戰爭與衝突中，展現作戰價值與運用彈性，可充分發揮不對稱作戰效益；國軍無人載具發展以「科技取代人力、火力取代兵力」原則，朝量大、價廉、可消耗、即偵即攻等方向規劃。

國防部表示，平時分擔國軍各部隊執行海、空監偵及巡邏等耗時、高風險任務，降低人員負荷與高價裝備損耗；戰時支援防衛作戰任務，搭配主要武器實施精準打擊，以拒止、遲滯或擾亂敵犯台行動，迫敵作戰任務失敗，並放棄奪台企圖。

針對作戰運用規劃，國防部說明，依「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略，建構「多域拒止，韌性防衛」作戰整備方向，建立各軍種無人機專責部隊，依作戰任務劃分「聯戰、戰術及戰鬥」等3個層級兵、火力運用。

聯戰層級部分，執行長時間、遠航程的台灣周邊聯合海空域偵蒐、監視與攻擊任務；戰術層級部分，戰時執行對敵海上及登陸部隊目標偵蒐及識別，誘使敵艦船團消耗防空飛彈，以及協力聯合反登陸、濱海及灘岸作戰。

戰鬥層級部分，採即時偵蒐及識別，延伸原建置武器攻擊及警戒距離，精確標定目標位置，進行即時攻擊，縮短作戰反應時間，以協力遂行濱海、灘岸戰鬥、縱深防禦及持久作戰。

針對訓練規劃，國防部提到，現行專責軍種無人機訓練機構，計有陸軍無人機訓練中心、海軍專長訓練中心、陸戰隊專長訓練中心及空軍航院技訓中心等4個專責單位，集中資源於戰術層級實施高階訓練，計「無人機師資班」等10類，以擴充訓練量能；另規劃第1、2類監偵型無人機飛行訓練，責由部隊師資施訓簽證，擴增三軍部隊無人機基礎戰力。

另外，也依基礎訓練、專長訓練、駐地訓練、基地訓練 、聯合演訓與後備教育召集等階段，採循序漸進、逐步強化方式推展，以培訓人員取專長證書、強化操作技能、任務規劃、戰術運用及戰力整合等能力，滿足各類型部隊戰力需求，以因應未來無人載具作戰型態。

國防部也說明，依國軍「聯合戰力規劃要項」及「五年兵力整建計畫」建案期程，已逐年獲得監偵型計戰術近程Ⅱ、目獲型、微型、陸用型、艦載型、監偵型等6型及攻擊型計劍翔、勁蜂、彈簧刀300及ALTIUS-600等4型，並已委中科院籌建遙控無人機防禦、商購外島無人機反制及部隊可攜式無人機反制等系統部署運用。

國防部指出，未來將增加影像識別、抗干擾及多重導控等軟硬體關鍵技術發展，建立國內自主研發及產製能量，達成國防與經濟雙贏目標。

國防部最後強調，因應科技創新發展與現代戰場變化，積極引進民間無人載具新興科技及現貨市場裝備，以民間無限潛力、創新思維及專業經驗，協助開發軍事作戰領域所需技術與產品，加速國防創新與自主韌性，並朝「新訓練、新思維、新裝備、新科技」建軍整備發展，快速建立強韌嚇阻戰力，以提升國軍整體防衛作戰效益。（編輯：蘇志宗）1141103