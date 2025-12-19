國軍無人機遭爆激似大疆 單價64萬遭疑是貼牌

海軍陸戰隊近期展示的監偵型無人機，國軍共編列6億1755萬4000元預算，向國內廠商採購960架，平均單價約64萬元。不過國民黨立委馬文君表示，接獲民眾陳情，該批監偵型無人機的整體外型與結構配置，與大陸的大疆公司（DJI）Matrice 300/350 RTK系列無人機非常相似，已非單純「視覺觀感相近」，而是涉及結構、接口與工程設計層級的高度一致性，引發嚴重國安疑慮。

今年新濱營區開放中，海軍陸戰隊展示的監偵型無人機。(圖/軍聞社)

馬文君表示，綜觀全球主要軍用或準軍用4軸旋翼無人機，包括美國Skydio X2/X10D、Teal Drones Golden Eagle，以及以色列艾爾比特公司（Elbit Systems）的 Skylark系列，即便同屬4軸旋翼設計，各家在機體比例、雲台接口、天線配置、馬達與機臂結構上，皆有明顯差異，反映其不同的研發路徑與系統架構。

馬文君進一步表示，即便是大陸其他無人機廠商如零度智控、科比特等，其產品亦未出現與大疆 M300/M350 RTK系列如此高度一致的外觀與結構配置。反觀國軍此次採購的監偵型無人機，卻在多個關鍵工程節點與大疆產品高度雷同，已不符合正常自主研發或差異化設計的合理期待。

(圖/截自馬文君臉書)

馬文君指出，依據民眾提供的資料與比對結果，初步歸納出以下幾項非偶然性的高度相似點。首先是雲台快拆系統；雲台快拆接口向來是無人機最具專利與系統辨識度的核心結構。大疆獨有的 SkyPort/SkyPort V2設計，在接口尺寸比例、訊號觸點排列與3點式卡扣結構上，具有極高辨識性。

馬文君表示，然而國軍採購的無人機，其雲台快拆系統在上述關鍵結構上，與大疆設計高度一致，已超出「功能需求相同」所能合理解釋的範圍。

(圖/截自馬文君臉書)

馬文君指出，其次是機身底部插槽、開孔與走線邏輯；包含前方IO底座的開孔尺寸、比例、位置，以及機身後方通訊與電源插座的開孔角度與走線邏輯，國軍採購的無人機皆與大疆M350 RTK幾乎一致。這類屬於內部系統整合邏輯的設計，通常不會在不同研發團隊中自然趨同。

馬文君表示，再者是馬達座、螺絲孔位與機臂外管尺寸；不同廠牌無人機因馬達推力、重量配置與氣動設計不同，其馬達座直徑、螺絲孔位與機臂管徑配置理應存在差異。然而，國軍採購的無人機在上述關鍵結構尺寸上，卻與大疆 M300/M350 RTK系列高度吻合，顯示其設計來源與邏輯值得進一步釐清。

(圖/截自馬文君臉書)

馬文君指出，最後是天線配置與抗干擾風險；大疆無人機天線多集中於機身上方、機腹下方及機臂末端，此配置在實戰環境中，已被證實容易遭定向干擾、接管或定位反查。

馬文君認為，若國軍採購無人機沿用相同天線架構，未來在戰場環境中，恐複製大疆系統既有弱點，包括遭電子干擾擊落、被接管控制，甚至被DJI AeroScope類型系統反向定位操作者位置。這些風險，已在烏克蘭等戰場實際發生，並非假設性問題。

(圖/截自馬文君臉書)

馬文君強調，綜合以上所述，這已非單純「外觀像不像」的問題，而是涉及系統相容性、供應鏈安全、通訊保密與作戰風險的重大國安議題。因此她正式要求國防部與承製廠商公開說明：

一、是否能完整公布零組件來源、通訊模組規格與供應鏈清單？

二、是否能提出雲台接口、機體結構的原始設計文件與專利證明？

三、是否已進行逆向工程與相容性檢測，以證明該機並非大疆系統相容品？

四、是否能提供實際抗干擾、反接管測試數據，而非僅止於口頭宣稱？

五、為何在多個關鍵工程結構上，會與大疆 M300/M350 RTK出現如此高度一致的設計結果？

六、國軍無人機採購制度，是否已出現將商規、陸系架構引入軍用體系的結構性風險？

馬文君直言，這不只是單一標案的問題，而是關乎國軍無人機體系是否真正具備自主、安全、可戰時生存能力的根本檢驗。

