國軍無人機遭爆激似大疆 藍委質疑貼牌貨

▲海軍陸戰隊監偵型無人機。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 海軍陸戰隊在今年11月高雄新濱營區開放首度展示「監偵型無人機」，國軍共編列 6億1755萬4000元預算、採購960架，平均單價約64萬元。不過，國民黨立委馬文君今日表示，辦公室接獲民眾陳情監偵型無人機與中國廠牌中國大疆（DJI）生產產品相似，每架花費60萬疑似買到貼牌貨。

馬文君指出，接獲民眾陳情指出，這批國軍採購的「監偵型無人機」，其整體外型與結構配置，與中國大疆（DJI）Matrice 300／350 RTK 系列無人機高度相似，已非單純「視覺觀感相近」，而是涉及結構、接口與工程設計層級的高度一致性，引發嚴重國安疑慮。

廣告 廣告

馬文君表示，綜觀全球主要軍用或準軍用四軸旋翼無人機，包括美國 Skydio X2／X10D、Teal Drones Golden Eagle，以及以色列 Elbit Systems 的 Skylark 系列，即便同屬四軸旋翼設計，各家在機體比例、雲台接口、天線配置、馬達與機臂結構上，皆有明顯差異，反映其不同的研發路徑與系統架構。即便是中國其他廠商如零度智控、科比特等，其產品亦未出現與大疆 M300／M350 RTK 系列如此高度一致的外觀與結構配置。反觀國軍本次採購之監偵型無人機，卻在多個關鍵工程節點與大疆產品高度雷同，已不符合正常自主研發或差異化設計的合理期待。

馬文君稱，依據民眾提供之資料與比對結果，初步歸納出以下幾項非偶然性的高度相似點，包括雲台快拆接口向來是無人機最具專利與系統辨識度的核心結構。大疆獨有的 SkyPort／SkyPort V2 設計，在接口尺寸比例、訊號觸點排列與三點式卡扣結構上，具有極高辨識性。然而，國軍採購之無人機，其雲台快拆系統在上述關鍵結構上，與大疆設計高度一致，已超出「功能需求相同」所能合理解釋的範圍。

馬文君續指，包含前方 IO 底座的開孔尺寸、比例、位置，以及機身後方通訊與電源插座的開孔角度與走線邏輯，皆與大疆 M350 RTK 幾乎一致。這類屬於內部系統整合邏輯的設計，通常不會在不同研發團隊中自然趨同。另外，不同廠牌無人機因馬達推力、重量配置與氣動設計不同，其馬達座直徑、螺絲孔位與機臂管徑配置理應存在差異。然而，本案無人機在上述關鍵結構尺寸上，卻與大疆 M300／M350 RTK 系列高度吻合，顯示其設計來源與邏輯值得進一步釐清。

馬文君提到，大疆無人機天線多集中於機身上方、機腹下方及機臂末端，此配置在實戰環境中，已被證實容易遭定向干擾、接管或定位反查。若國軍採購無人機沿用相同天線架構，未來在戰場環境中，恐複製大疆系統既有弱點，包括遭電子干擾擊落、被接管控制，甚至被 DJI AeroScope 類型系統反向定位操作者位置。這些風險，已在烏克蘭等戰場實際發生，並非假設性問題。

馬文君說，綜上所述，這已非單純「外觀像不像」的問題，而是涉及系統相容性、供應鏈安全、通訊保密與作戰風險的重大國安議題。因此，她正式要求國防部與承製廠商公開說明，是否能完整公布零組件來源、通訊模組規格與供應鏈清單？是否能提供實際抗干擾、反接管測試數據，而非僅止於口頭宣稱？國軍無人機採購制度，是否已出現將商規、陸系架構引入軍用體系的結構性風險？

馬文君警告，這不只是單一標案的問題，而是關乎國軍無人機體系是否真正具備自主、安全、可戰時生存能力的根本檢驗。

▲立委馬文君質疑陸戰隊無人機採購買到貼牌貨。（圖／翻攝自馬文君臉書）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

二審貪污撤罪！高虹安復職支持者獻花迎接 哽咽喊：我回來了

「川普2.0」最大金額！美宣布3500億對台8項軍售 國防部回應了

茶行攬國軍伺服器標案！徐巧芯揪貓膩 軍方證實「詐欺犯」進營區