國軍爆巨額求償！ 公費培訓生提前退伍遭求償

一名空軍防空暨飛彈指揮部公費培訓的王姓下士，在部隊中遭記兩大過處分，經核定後被認定不適合繼續服役，提前退伍，事後他遭部隊告上法院，求償金額高達15萬多元的「公費賠償」。法院最終認定部隊依法行事，全案仍可上訴。

公費下士被記兩大過「提前退伍」 慘遭求償15萬

先前有一名空軍防空暨飛彈指揮部公費培訓的王姓下士，因提前退伍遭軍隊高額求償。這名下士於2018年入伍，並在2022年接受士官二專班回流教育，依規定，他在2024年分發後需服役滿6年，也就是2030年才能退伍。

公費下士被記兩大過「提前退伍」。圖／台視新聞製圖

沒想到今年5月，他因一次被記兩個大過，被認定不適合繼續服現役，遭核定提前退伍，由於服役未滿年限，他事後遭部隊求償15萬7千多元。法院最終判定，這名下士須支付賠償金，並另計遲延利息，全案仍可上訴。

部隊告公費培訓生違約，遭求償15萬7524元。圖／台視新聞製圖

前空軍副司令張延廷表示，整個流程都是依照規定進行的，應該沒有問題。他指出，當初大家進入軍校時，都簽署了相關入學規定，若未完成學業或完成學業後在部隊未服滿法定役期，就必須依比例原則賠償國家，否則若有人未服滿法定役期就退伍，將造成大量軍官或士官流失，部隊戰力也會因此受影響。

根據了解，部隊日前已寄發存證信函追討，並多次撥打手機聯繫當事人，但均未得到回應。判決出爐後若當事人不履約，部隊可依法強制執行，畢竟國家投入人民納稅錢培養軍中戰力，絕非兒戲。

台北／黃子庭、陳冠旻 責任編輯／蔡尚晉

