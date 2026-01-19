國軍爆洩密、拍投敵影片 顧立雄嘆「痛心」：案件多為自查發現

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

中天新聞台記者林宸佑涉嫌違反國安法與貪污治罪條例，遭高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。傳出而有國軍遭利誘交付軍事機密資料予中國人士，甚至手持五星旗拍攝投敵影片。對此，國防部長顧立雄今(19)日表示，對於中共滲透案件他感到非常痛心，會持續加強對國軍官兵的法治教育宣導，不斷地精進反滲透工作。

顧立雄表示，對於相關遭到滲透的情況，他個人感到非常痛心。顧立雄指出，這些案件都是國防部自查所發現，針對現役軍人涉案的部分，日後仍會持續精進相關措施。顧立雄也提到，國防部目前對於涉密查核的規範已開始加嚴，精準標示機密的目的也是為了提升官兵對機密資料的保護意識與警覺。

廣告 廣告

顧立雄說，未來也會持續加強對國軍官兵的法治教育宣導，不斷地精進反滲透工作，「因為這個情況相當的嚴重」，不過他也強調，目前有超過九成的案件，都是由官兵主動檢舉或經由內部自查發現，顯示官兵的保防教育還是成功的。

原始連結







更多華視新聞報導

福建艦遼寧艦同框傳演練 中國國防部避答

因判刑遭追繳513萬元退休金 共諜案上校敗訴確定

中天主播林宸佑涉貪污.國安法 遭法院羈押禁見

