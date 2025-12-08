國軍爆集體涉詐團 徐巧芯：部分官兵離終生俸差一步之遙

國民黨立委徐巧芯。 圖：林朝億 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國軍爆出詐騙集團滲透案，傳出數十名士官兵涉嫌集體勾串詐騙集團，以直銷的單線聯繫模式，提供人頭帳戶供詐騙集團犯案。國民黨立委徐巧芯則指出，部分涉案官兵已服役長達17至18年，只差一步之遙的終生俸，卻因一念之差而功虧一簣。

就連江縣地檢署查獲，有士官兵與詐騙集團勾結，利誘部隊弟兄以每個月3000元至5000元代價提供帳戶，供詐騙集團當成人頭使用。陸軍馬祖防衛指揮部今回應指出，此案係由連江地檢署主動發動偵辦，並透過軍司法聯繫機制，與馬防部共同查獲涉案官兵，全案秉持毋枉毋縱、刑懲併行原則依法究辦。

徐巧芯指出，她的辦公室於12月2日 接獲相關陳情，立刻協助基層官兵處理，要求國防部嚴肅以待、儘快妥處。根據陸軍司令部最新回報，馬祖防衛指揮部官兵涉及提供帳戶供詐騙集團洗錢一案，經查涉案官士兵目前累積共30餘員。

徐巧芯表示，將這起事件分成三個部分釐清。一、涉案動機，這些官士兵都是貪圖每月區區幾千元的額外收入，鋌而走險提供個人帳戶，淪為洗錢工具。二、嚴重後果、 依據法令，軍人視同廣義公務員，依法不得有額外不法收入。所有涉案人員將面臨 全數退伍汰除的命運，並接受司法判刑。三、慘痛代價，尤其令人痛心的是，部分涉案官兵已服役長達 17至18年，只差一步之遙的終生俸，卻因一念之差而功虧一簣，一輩子的努力都付諸東流，實在令人扼腕嘆息。

徐巧芯喊話，本案不僅嚴重影響部隊戰力，更重創國軍形象。軍人應效忠國家、保護人民，絕不容許與不法集團掛鉤，做出損害國軍聲譽和社會信任的行為。呼籲所有軍中弟兄姊妹，潔身自愛，切勿因貪圖蠅頭小利而斷送個人前途，更別成為犯罪幫兇，國防部與軍方應徹底清查、多加提醒，杜絕類案再次發生。

