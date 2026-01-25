國軍爭取大陸發射飛彈就反擊 揭仲揭密：美方不同意

針對國軍何時能對中國大陸軍事目標進行攻擊的問題，國防安全研究院副研究員揭仲透露，我方曾爭取當偵測到大陸飛彈離地，且計算落點為台灣時即投射戰力，但華府基於政治考量反對此做法，堅持必須由解放軍先動手，台灣須承受第一波飛彈攻擊後才能反擊。

陸軍HIMARS高機動砲兵火箭系統。(圖/軍聞社)

揭仲23日接受網路節目「我想問的是」主持人陳信聰訪談時分析，從軍事角度而言，當發現解放軍幾乎可能武力犯台、台灣當面出現大量解放軍部隊人員物資集結時就開始攻擊，這種「先制打擊」對台灣最為有利。傳統認知則是我方須等大陸彈道飛彈落到台灣地面、產生傷害後，才能對大陸反擊。

揭仲指出，國防部曾有一個相當大膽的決定，在民國112年《國防報告書》中明白寫出「俟敵犯台徵候明確」即發動「先制打擊」，這是有史以來國防部官方報告裡出現最積極的軍事作戰構想。然而在民國114年《國防報告書》中，這段文字消失了，國防部官員不再碰觸這個問題。

揭仲。(圖/截自揭仲臉書)

揭仲認為，這牽涉到台灣與華府之間的關係，華府基於政治考量，一直堅持必須要等解放軍先動手。

揭仲指出，當解放軍飛彈到達一定高度時，我方預警系統可以計算落點，而我方確實在爭取，當偵測發現大陸的大量彈道飛彈或巡弋飛彈離地，且正確計算落點是台灣時，就讓雄二E型飛彈或海馬士多管火箭（HIMARS）向預定目標發射，希望在大陸飛彈造成我方損害之前，先把戰力投射出去。

不過揭仲透露，據他所知，華府對此有相當多意見。華府認為若採取這種做法，有可能雙方的彈藥會同時落在雙方土地上，這在國際政治上會無法確定誰是破壞現狀者、到底是誰先發動攻擊。

揭仲強調，對華府來說，如果要快速在國內完成政治程序，甚至是說服盟國支持華府的行動，在政治上可能需要台灣必須先承受大陸的第一波飛彈落地，台灣再對大陸目標進行攻擊。

