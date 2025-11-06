國軍特別預算兩樣情！國造飛彈快產畢、F-16V採購僅執行84％

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為快速形塑戰力，正執行總金額逾4800億元的兩項特別預算，盼在明年以前籌獲國造飛彈與巡邏艦，以及F-16V BLK70戰機。不過，隨著F-16V BLK70戰機交機延宕，預算執行情況也反映在公開報告之中，根據審計部公開資訊，「新式戰機採購特別預算」僅執行84.2％，比起已執行98.11％的「海空戰力提升計畫採購特別預算」，有著顯著落差。

國防部在美國政府同意後，2020年起執行總金額2472億餘元的「新式戰機採購特別預算」，計畫在2026年底以前獲得66架F-16V BLK70戰機。這批性能更優於我國既有F-16V BLK20的戰機，未來將全數進駐台東志航基地，成為捍衛我國東部空防的關鍵戰力。

不過，原定F-16V BLK70戰機去年起陸續交機的期程一再延後，首架戰機今年3月出廠後，迄今未獲進展，全案面臨延宕風險。國防部長顧立雄3日在立法院表示，我方預期美國會在年底完成組裝10架，接續測試飛行，若順利的話，明年應可看到F-16V BLK70戰機飛返台灣；同時間在線組裝共50架，美方正以2班制、每天20小時趕工中。

審計部近期發布的「重要政府審計資訊」也顯示，「新式戰機採購特別預算」全案歲出共計2472億餘元，由國防部所屬執行，截至今年度第3季為止，累計實現數1434億餘元，占累計分配預算數1703億餘元的84.2％。

至於另一項涉及8項、10案國造防空、反艦、反制飛彈與巡邏艦的「海空戰力提升計畫採購特別預算」，審計部資料顯示，全案歲出數2369億餘元，由國防部所屬執行，截至今年度第3季為止，累計實現數為1727億餘元，占累計分配預算數1761億餘元的98.11％，顯見全案進度正常。

