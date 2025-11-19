國軍現退役官兵又爆共諜 顧立雄：感到痛心

香港籍男子丁小琥來台發展共諜組織，吸收國軍多名現役軍官及退役官兵，高檢署偵辦後將丁小琥及6名現、退役軍人起訴，台灣高等法院裁定7人羈押。對此，顧立雄回應，對國軍發生這種事情感到痛心，國防部也會持續加強保防教育。

顧立雄立院報告。(圖/中天新聞)

立院外交及國防委員會今（19）日邀請顧立雄報告「國軍心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」，並備質詢。顧立雄在會前受訪時坦言，對於國軍發生這種事情感到痛心。

顧立雄指出，確實大陸對我國的滲透作為日趨嚴重，國防部也積極採取緊急因應作為，並不斷加強保防教育。他說，對於有關接觸機密的人都要加以查核，該起共諜案也是國軍內部查核發現的，國防部還是會不斷精進。

廣告 廣告

國防部將不斷加強保防教育。(圖/中天新聞)

國防部18日已發布新聞稿表示，政戰局執行內部清查作業時，發現楊姓少校行止涉疑，即依國安聯防機制，通報國安局統合憲兵指揮部、調查局等單位共同偵辦。

國防部指出，案經嚴密蒐證及損害管控，循線查獲上游不法組織，報請台灣高等檢察署統合台北地檢署偵辦，依涉犯《國家安全法》等罪責，起訴楊姓、呂姓等2名現役軍人，以及丁姓等5名犯嫌。

國防部強調，盱衡當前安全情勢，大陸對我國的滲透攻堅未曾間斷，並積極在台發展組織。國防部對少數官兵違背忠誠義務等叛國行為，予以強烈譴責；已全面落實國軍涉密人員安全調查機制，建立接觸機密資格認證；並持續深化反情報教育，提升官兵安全意識；另運用國安聯防機制密切協作，共同維護國家安全。

延伸閱讀

影/「從從容容」統戰大陸？王世堅：統一次就好「文雅的挑釁」

影/恫嚇日本？解放軍發片「槍已上膛劍已出鞘」：時刻準備打勝仗

陸反制日本：黃海實彈軍演、留學預警、巡航釣魚台 日盼元首級對話