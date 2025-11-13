國軍留營率提高？藍委揭「假留真退」亂象 憂戰訓能量被掏空

國防部報告稱近2年國軍留營率顯著提升。國民黨立委馬文君今（13）日質詢國防部長顧立雄時表示，她接獲陳情指有基層為達標，疑出現「美化數字」現象。馬文君還點出，志願役加給新制出現「越資深、領越少」不公平設計，直呼「這是不正常的狀況」。

近2年國軍留營率顯著提升。（示意圖／翻攝「 國防部發言人 」臉書）

根據國防部的報告，國軍部頒留營標準為76%。近2年留營率明顯有所提升，113年達82%、114年截至10月達到86.5%，不適服人數與往年相比亦減少。

但馬文君稱，已接獲數起陳情稱，有基層部隊為達到上級要求的留營率，會先為官士兵辦理留營，再以「不適服」名義申請退伍，藉此美化留營率。期間部隊內還出現「薪水照領、給黑假、晉升上階」等情況，甚至還有辦理對外支援，官士兵長期不在部隊的狀況。

馬文君直指，上述情況不僅造成國家損失，更讓部隊管理鬆弛，戰訓能量被掏空。她要求國防部提供相關資料，釐清留營數字。

立委馬文君。（資料照／中天新聞）

另關於國防部在4月針對志願役、戰鬥部隊做的薪資調薪方案。馬文君提到接獲不少弟兄申訴指過去國軍的本俸、專業加給、主官加給，皆是隨年資、階級、專業專長、身分一視同仁加給，即「越資深、給越多」。然而，新方案卻把志願役加給分成3個區塊，變成「越資深、領越少」，恐造成部隊內的不公平及相對剝奪感。

她提到，據她掌握某陸軍營連級單位，營長與連長領的本俸、加給等，薪水竟差不多，造成資深營長職位越高、責任越多，領的薪水卻和連長一樣。

對此，顧立雄回應稱，國軍各項加給種類繁多，部分可兼領、部分不行。未來將就薪資待遇的結構、公平性以及合理性進行檢討規劃，並考慮調整後續加給。

馬文君認為，面對人才最重要的是「長留久用」。不公平的加薪待遇會加劇剝奪感，弟兄一到年限就會退伍離開，留不住人才。她指出，國軍目前的編現比雖然在平均值之上，但戰鬥部隊的編現比卻相當低，對國防戰力有很大風險，希望國防部能針對薪俸加給多做考量。

