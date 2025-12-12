國軍砲彈誤擊事件 砲彈是打台灣人 這樣真的有天理嗎？

wm20251211203835307999

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣溪州鄉大庄社區本月4日驚傳砲彈誤擊事件，一枚由陸軍教育訓練暨準則發展指揮部砲測中心發射的155公厘榴彈，飛入民宅範圍，造成3戶房屋遮雨棚、鋁門、樹木及磚牆受損。事件雖未造成人員傷亡，但社區居民驚魂未定。

陸軍後勤指揮部彈藥處表示，這型彈藥過去10年已射擊逾2萬發，僅此次出現異常，屬偶發案例，已通令全軍暫停使用並送交專業單位化驗，後續還將由軍備局複驗，全面檢視品質安全。

事件發生後，引發民眾不滿。有居民痛批：「砲彈是打台灣人，這樣真的有天理嗎？」軍方強調，所有訓練都依最高標準執行，但地方民眾仍要求實際回饋受影響村民。溪州鄉公所表示，明年將每人發放500元生活補助金，預計受影響8村逾1.1萬名村民受惠。

今（11）日，彰化縣議員李俊諭邀集國防部、地方民代及近百名居民，在溪州覆靈宮召開說明會，要求軍方檢討射擊位置並調整回饋機制。李俊諭表示，溪州是全台少數位於砲彈飛越線下的社區，居民長期承受砲聲震動，此次誤擊更讓恐懼全面爆發，「這些受災戶至今還做惡夢，感受到生命威脅。」

彰化縣溪州鄉大庄村4日遭155公厘榴彈誤擊，造成3戶民宅受損、幸無人傷亡，國防部派員在溪州覆靈宮召開事件說明會。（記者陳雅芳攝）

大庄村長陳元振指出，砲彈擊中民宅讓居民惶恐不安，軍方應檢討演習操作是否有疏失，並強調回饋金應依受影響程度調整，受災最多的村落應獲更多補助。

一名耆老也回憶，自己19歲時在金門住家曾遭砲彈擊中，造成家人死亡，他批評軍方多年來對砲彈訓練的安全缺失仍未改善，呼籲防止歷史悲劇重演。

彰化縣溪州鄉大庄村4日遭155公厘榴彈誤擊，造成3戶民宅受損、幸無人傷亡，國防部派員在溪州覆靈宮召開事件說明會。（記者陳雅芳攝）

陸軍後勤指揮部彈藥處補充，該型彈藥屬偶發異常案例，事後已暫停使用並送驗。溪州鄉長江淑芬表示，國防部敦親睦鄰經費今年為1260萬元，明年提高至1380萬元，目前8村各分得87.5萬元；因原先經費未直接落到居民手中，明年將改由1.1萬名村民每人領取500元生活補助金，其餘用於村落公益或建設，確保資源真正回到鄉親身上。