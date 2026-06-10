國軍砸5億建傘訓模擬器 新大樓工程款佔一半 藍委揭預算書還蓋「國防布」

國防部陸軍司令部在今（2026）年度國防預算中提出「高空滲透跳傘訓練模擬器」建置案，總經費高達5億1072萬餘元，規劃於2026年至2028年分3年執行，並興建專屬模擬器大樓及垂直風洞設備，作為特戰人員高空滲透跳傘訓練使用。國民黨立法委員馬文君今（10）日揭露，5億元跳傘模擬訓練館，重點應該擺在傘訓模擬器及設備，但興建大樓的工程款竟然就佔預算一半，預算書更不見詳細成本拆解，讓外界無從檢驗。

​ 傘訓 模擬器 到底有沒有需求？ ​



​馬文君表示，國軍提升訓練品質固然重要，但新建一座高達5億元的跳傘模擬訓練館，首先必須證明確實有實際需求。台灣傘兵主要任務是戰區機動增援、特戰滲透與關鍵據點支援，並非美軍式的大規模敵後空降作戰。在台海高強度防空環境下，大型運輸機深入敵後執行大規模空降的難度極高，因此國軍目前較常見的運用方式，仍以直升機機降、區域快速投送及特戰滲透為主。

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馬文君質疑，現行傘訓課程中，究竟有哪些項目必須透過垂直風洞系統才能完成？現有的傘塔、高跳台、實跳訓練及既有模擬設備，是否已無法滿足需求？若現有訓練量能足夠，新建大型模擬館的必要性何在？更何況，國軍近年才斥資超過1億元，在屏東大聖西營區建置8套VR操傘模擬系統，可模擬天候、風速、風向等各種空中操傘環境。如今再投入巨額經費建置風洞系統，兩者如何分工？是否有功能重疊？又能額外提升多少訓練效益？

陸軍 5億多元 「高空滲透跳傘訓練模擬器」建置案 花在哪裡？ ​



馬文君指出，國軍即便確實有需求，也不代表預算就可以照單全收，在預算審查過程中，陸軍始終無法清楚交代幾項關鍵問題。超過5億元的總預算，重點應該擺在傘訓模擬器設備，結果興建大樓的工程款竟就佔了一半，預算書也看不到詳細成本拆解，缺乏合理估算依據，到底是設備昂貴？還是大樓工程才是主要支出？是否有預算灌水的疑慮，外界根本無從檢驗。而跳傘模擬器從基礎型到全任務高階系統，價格落差極大。陸軍規劃採購何種等級設備？規格為何？成本如何估算？預算書也沒有充分揭露。

陸軍 為什麼一定要蓋新大樓？ ​​​

馬文君續指，陸軍主張興建全新專用場館，但是否評估過利用既有營區設施改建整合？是否比較過不同建置方案的成本效益？甚至許多民間風洞設備都可採半開放式或戶外配置，是否一定需要興建大型RC建築，也應提出專業評估依據，而不是直接投入上億元工程經費。

她也質疑，國軍近年已陸續投入相關跳傘模擬設備建置，如今再追加高額預算購置新系統，到底是既有設備不足、訓練量能不夠，還是單純設備升級？如果連現有設備使用率、訓練成果及效益評估都無法提出，就難以說服外界這筆預算真的有其必要性。

馬文君強調，她支持特戰訓練，但不代表放棄監督。國軍想爭取預算就必須先說明需求在哪裡、效益在哪裡、錢又花在哪裡？否則，當外界看到的是一棟造價不斐的新大樓，而不是具體可驗證的戰力提升成果時，自然有權利提出質疑。

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