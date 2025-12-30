國軍立即備戰操演 工兵群淡水河道設置燃爆桶

（中央社記者游凱翔台北30日電）中共宣布對台軍演，國軍啟動立即備戰操演，軍聞社報導，53工兵群今天於新北淡水河口實施阻絕演練，同時在油桶內注入燃料，依縱、橫向設置，藉此遲滯、阻斷敵軍可能利用河道遂行的作戰行動。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊，國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

軍事新聞通訊社下午報導，因應軍演，負責北台灣作戰及救災的第三作戰區，轄屬53工兵群上午在新北地區實施河道阻絕設置演練，模擬戰備提升情境下，迅速完成河道阻絕部署，驗證工兵部隊即時應處能力。

第三作戰區表示，工兵部隊工兵營及浮橋連投入河道阻絕設置作業，運用M3浮門橋車與偵察突擊舟等裝備，於河道要點進行多層次阻絕配置，藉此遲滯、阻斷敵軍可能利用河道遂行的作戰行動。

第三作戰區指出，河道阻絕設置以油桶爆破與浮動平台裝載為主，透過浮門橋車完成阻絕設施吊掛與定位，並由偵察突擊舟負責後續解構與支援任務；演練過程中，岸邊指揮人員與水上作業人員全程保持通聯，掌握阻絕位置與間距，確保阻絕設施設置效果。

第三作戰區進一步表示，油桶內均注入一定容量燃料，並依縱向、橫向固定間距配置，以發揮有效爆破半徑，針對敵氣墊艇形成殺傷效能；浮動平台除運用遙控引爆機制外，亦結合地雷觸發設計，當敵方裝備接觸後即能引爆炸藥，確保在不同作戰情境下均能遂行任務。

第三作戰區補充，河道阻絕設置須同時考量潮汐漲退與水深變化，演練中特別依河道潮差特性調整阻絕位置與錨繫留長度，確保設施穩定。透過實地操演精進部隊專業與實務經驗，展現國軍即時應對威脅、確保國家安全的決心。

軍方人士曾指出，從淡水河口至關渡大橋僅8公里，距離總統府等政經中樞僅約22公里，若沒有堅守淡水河口這道防線，讓共軍長驅直入溯河上陸，直取台北政經中樞，後果不堪設想，歷年漢光演習皆會在淡水河口與周邊進行演練。

另外，淡水河口與鄰近的新北市八里海灘、台北港被視為戍守政經中樞「防衛鐵三角」，八里海灘適合進行正規登陸，而台北港若一旦被奪取，則會被作為共軍行政下卸（不必搶灘，而是攻占現有港埠設施）的基地，因此當地歷年都是國軍各項演習的防衛重點。（編輯：林興盟）1141230