國軍第三作戰區整合兵力救災 助宜蘭蘇澳居民儘速復原家園

因應鳳凰颱風環流豪雨侵襲宜蘭蘇澳，海軍陸戰66旅及憲兵於南興里協助清淤。國防部



鳳凰颱風外圍環流夾帶驚人雨量重創宜蘭蘇澳及周邊地區，瞬間造成多處重大災情。國軍第三作戰區於災害發生的第一時間，立即整合轄內救災兵力與機具，立即投入災害搶救與復原行動，截至今天（11/13）傍晚，已投入1225人次兵力在宜蘭蘇澳救災。

第三作戰區表示，作戰區多個部隊昨天（11/12）更持續自各駐地增派救災兵力與裝備，風雨無阻趕赴蘇澳地區，以實際行動展現國軍「與民同在」的承諾，讓民眾在最需要的時刻，第一眼就能看見國軍迷彩的身影。

國軍出動救災，第作戰區2025.11.13由蘭指部及53工兵群於蘇澳鎮三民里道路清淤。國防部提供

第三作戰區表示，截至目前已動員救災1225人次、各類型機具、車輛計3類14項166輛，馳援蘇澳、南方澳、馬賽及五結等4個地區共11個里的民宅清理、道路清淤與地下室抽水等任務。救災官兵在泥濘中徒步穿梭，與民眾相互扶持，每一處受災家園，都盡最大努力恢復原貌；迄今已完成963戶清理及中山路、聖湖路等重要路段清淤作業。

國軍第三作戰區馳援蘇澳，海軍水下作業大隊實施抽水作業。國防部

國軍協助蘇澳救災，蘭指部官兵協助民眾搬運冰箱等物品，清理家園。國防部

作戰區強調，面對重大天然災害時，國軍秉持「與民同在、守護家園」信念，與地方政府及警、消保持密切協同，全力投入災後復原，用最堅定的力量守護民眾的生命財產安全。

國軍赴蘇澳救災，第三作戰區為鼓舞士氣，出動點心車提供官兵服務，補充體力。國防部

此外，作戰區同步啟動「行動點心車」服務，由國防部政戰局福利事業管理處與作戰區共同準備充沛補給物資。點心車沿著救援動線移動，為救災官兵送上充足飲料、點心及熱薑湯，在緊湊作業短暫休息之餘，迅速補充體力，使第一線救災官兵感受到部隊的支持與關懷

