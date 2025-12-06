國軍籌購武器預算額度逐年增 在野批國內產製比例下滑

台海情勢緊張，中共5日出動殲-10、轟6等各型機，對台發動聯合戰備警巡。國防部6日發布，偵獲共機29架次，其中19架次逾越海峽中線，配合共艦6艘，襲擾台海，此外，還有一顆中共空飄氣球，現蹤基隆西北94浬。

國軍嚴密應處共軍威脅，根據統計，中共從11月到現在，已經在台海執行5次聯合戰備警巡，頻率接近每週一次，為了捍衛家園，國軍籌購武器裝備預算逐年增加，今（2025）年「一般裝備」預算來到1030億1321多萬元，明（2026）年攀升到1189億3481多萬元。但立法院預算中心表示，國內產製的經費占比卻逐年下滑，今年只有37.09%，明年更下滑到32.26%。

國民黨立委李彥秀說：「國防部一般的裝備超過上千億，但是國內的產製卻再度創下近年新低，這代表我們的國防自主，還有包括國防帶動國內相關產業、技術轉移以及就業機會，根本就沒有好好落實。」

民眾黨立委張啓楷也指，「今年已經降到37%，明年還在下滑，降到歷史新低的32%，這對整個國內的產業發展、對我們社福、教育、基礎建設都是非常大的一個衝擊。」

由於對外軍購、國內生產都編列在「一般裝備」預算，預算中心表示，蔡政府時期，2020年有超過7成經費用在國內產製，但近年大幅下滑，顯示對外軍購需求增加，恐壓縮國內研發與生產空間，學者認為，關鍵在於對外買了哪些武器裝備。

淡江戰略所副教授林穎佑分析，「飛機或潛艦或者船艦這種載台，接下來我們可能會跟美國必須要去外購一些相對應的系統、甚至是雷達、其他的一些零附件去維護它，維護這些武器能夠去正常運作的零附件。」

賴政府透過加強對美軍購，要快速形成國防戰力，在野擔憂，國內產製比例連年下滑，台灣要發展國防自主，恐淪為空談，民進黨立委邱志偉及林俊憲先前則呼籲，對外軍購、合作應落實技轉。學者建議，可向美方爭取，部分武器在台生產。