國軍緊盯殲16安陽艦動向 F-16V狙擊手莢艙監控畫面曝

共軍東部戰區今(29)日宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，5個演習範圍中有4處涵蓋我領海。而除了原先公布的五個演習區域之外，國防部也公布，解放軍另外增加第6及第7區實施實彈射擊，甚至12浬領海也被劃入演訓區。另外，國防部以及海巡都陸續曝光，緊盯殲16、安陽艦動向，

黑白照片這是中共殲16，中共29日宣布對台軍演，國軍曝F-16V狙擊手莢艙監控畫面，中國民國空軍說：「(大聲公)我國空軍：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域，高度5000公尺的中共軍機注意。」

軍事粉專Taiwan ADIZ也曝光，空軍與共機對峙狀況，紀錄時間是一早6點42分開始，到了早上8點40分左右，發現中共反潛機於台灣西南空域上 盤旋滯留。

中國民國空軍VS.中國空軍說：「我國空軍：你已進入我空域，影響我飛航安全立即迴轉脫離，解放軍：我是中國空軍，正在正常飛行，請與我保持安全距離！解放軍：高度9000米之台灣飛機，你已進入我演習空域。」

不只空中海面上，由海軍田單軍艦成功率先，掌握到共軍安陽艦動態，隨著解放軍無預警宣布軍演，海巡也成立應變中心，彭佳嶼西北23浬發現中國海警1303，空域部分。

而在中國官媒環球時報更指出，我國防務部門過去說，針對中方軍事行動制定戰備應變程序，結果卻是毫無準備。國防部情次室次長謝日升說：「在今(29)日你所看到的，共軍所做的這些行動，其實我們早有準備，在我們日常的戰備準備當中，這些都是我們必須要演練的一部分。」

這次解放軍軍演，也是採取圍台軍演模式，在台灣北部西南部東南部，國防部情次室次長謝日升說：「除了這5個區域之外呢，另外增加了第6還有第7，這兩個區域，禁止船舶進入，它都已經劃設範圍，把我們的12海里，都已經劃設在裡面了。」中方挑釁不斷我方嚴陣以待不鬆懈。

