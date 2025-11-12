國軍編現比有魔法！ 上月才說是78.6％ 本週已達79.2％

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部人事參謀次長室次長劉沛智中將上月回覆民進黨立委王定宇質詢時表示，截至目前國軍編現比約為78.6%，對此王定宇要求改善，並稱沱江級艦的編現比不到5成。而根據國防部明日向立法院報告並備詢之資料，國防部指出，統計民國114年迄今，全軍編現比79.2%，其中志願役佔76.9%，一年期義務役佔約2.3%，預判至年底整體編現可提升至80%。

立法院外交及國防委員會13日將邀請國防部長顧立雄報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」，並備質詢。國防部報告指出，為穩定部隊基層戰力，今年朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等3個面向努力，並檢討有意從軍青年限制，適度放寬甄選條件。

國防部表示，依據內政部役政司列管常備役體位可徵役男預判，自110年呈現逐年遞減趨勢，112年可徵人數為9萬7828人，首度跌破10萬人，116年跌破8萬人，少子化問題日趨嚴重。

國防部統計，114年迄今全軍編現比79.2%，其中志願役佔76.9%，一年期義務役佔約2.3%，因組織編裝逐年調整增加，迄今編制較110年增加1萬餘員，致使國軍編現呈現逐年下降趨勢，統計迄今現役人員較112年增加3000餘人，志願役現役人員較去年成長2000餘人。

針對招募成效，國防部表示，今年招募目標軍官3314人、士官637人、士兵1萬612人，合計1萬4563人，迄今招獲軍官3820人、士官651人、士兵1萬407人，合計1萬4878人，招獲率102.2%，較計畫數增加315人。

國防部表示，此外到年底尚有志願士兵社青第5至6梯合計約1371人及預判新訓轉服17個梯次約1000餘人起役，年度招獲率可達110%以上，經退補平衡後，預判至年底國軍整體編現可提升至80%。

至於留營成效，國防部說明，國軍部頒留營標準為76%，111年留營率78.3%，112年78.5%，113年82%，114年軍官留營率88.5%、士官88%、士兵84.2%，平均留營率86.5%，較去年提升4.5%，顯示留營政策推動具成效。

另外官兵不適服數量也有所減少，國防部表示，111年官兵不適服人數5509人，112年5462人，113年5057人，114年迄今2900人，較去年同時期減少1591人，不適服人數大幅下降。

一年期義務役方面，國防部指出，內政部預判113年一年期義務役徵集人數9127人，實際入營人數6956人，佔編現2.5%，114年預判徵集人數1萬5205人，實際入營人數8291人，佔編現2.9%，115至116年編現逐年提升。

